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В Гродненском кардиоцентре покончил с собой мужчина
Источник материала: Tut.by
В Гродненском кардиологическом центре покончил с собой 68-летний пациент. По факту смерти мужчины Следственный комитет проводит проверку.
Информация о суициде
— Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета по факту смерти 68-летнего мужчины проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера. Назначены необходимые экспертные исследования, — рассказала официальный представитель СК по Гродненской области Инна Позняк.
За весь рабочий день 20 апреля TUT.BY не смог получить информацию по этому случаю от представителей системы здравоохранения: ни в диспансере, ни в облздраве на наши звонки не отвечали.
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По факту смерти мужчины Следственный комитет проводит проверку.
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