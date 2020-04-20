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В Гродненском кардиоцентре покончил с собой мужчина

20.04.2020 18:42 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродненском кардиологическом центре покончил с собой 68-летний пациент. По факту смерти мужчины Следственный комитет проводит проверку.


Фото: grodnonews.by

Информация о суициде появилась на местном ресурсе Блог Гродно s13.ru. По данным сайта, гродненец поступил в кардиоцентр с инфарктом более недели назад. Позже у него якобы была выявлена пневмония, которая не поддавалась лечению.

 — Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета по факту смерти 68-летнего мужчины проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера. Назначены необходимые экспертные исследования, — рассказала официальный представитель СК по Гродненской области Инна Позняк.

За весь рабочий день 20 апреля TUT.BY не смог получить информацию по этому случаю от представителей системы здравоохранения: ни в диспансере, ни в облздраве на наши звонки не отвечали.

 
Теги: Гродно
 
 
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По факту смерти мужчины Следственный комитет проводит проверку.
 
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