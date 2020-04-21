В Гомеле в квартире едва не сгорели сестры-пенсионерки: не могли найти ключи, чтобы выбраться

Источник материала: Tut.by

Ночью в пятиэтажке на улице Барыкина произошел пожар. Хозяйка жилища и ее сестра не смогли выбраться из задымленной квартиры самостоятельно. К счастью, вовремя подоспели пожарные.



Фото: МЧС

Как позже рассказали пенсионерки, они не смогли покинуть самостоятельно квартиру, так как не нашли ключи.

Работники МЧС вывели женщин из задымленного жилища, передали работникам скорой, а затем ликвидировали возгорание.

По предположениям спасателей, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении.