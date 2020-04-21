|
В Гомеле в квартире едва не сгорели сестры-пенсионерки: не могли найти ключи, чтобы выбраться
Источник материала: Tut.by
Ночью в пятиэтажке на улице Барыкина произошел пожар. Хозяйка жилища и ее сестра не смогли выбраться из задымленной квартиры самостоятельно. К счастью,
Как позже рассказали пенсионерки, они не смогли покинуть самостоятельно квартиру, так как не нашли ключи.
Работники МЧС вывели женщин из задымленного жилища, передали работникам скорой, а затем ликвидировали возгорание.
По предположениям спасателей, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ночью в пятиэтажке на улице Барыкина произошел пожар.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)