В Минске в лесополосе обнаружили мумифицированное тело мужчины. Устанавливают его личность

Источник материала: Tut.by

Следователи устанавливают личность погибшего мужчины. Мумифицированный труп обнаружили в среду, 15 апреля, в Минске. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси.



Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

Тело мужчины нашли в лесополосе, возле улицы Орловская в Минске. Точную причину смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза.

Он был одет в серые штаны и темно-синюю куртку, на ногах были белые кроссовки с красно-синими вставками. В карманах нашли зажигалку и деньги. Возле тела лежали красно-черная бейсболка и велосипед.

Если вам известно что-нибудь о личности умершего, вы можете сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 389-55-55, 8 (044) 500-31-11 — или обратиться в Центральный (г. Минска) РОСК по адресу: г. Минск, ул. Орловская, 58/1.