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Сотрудники МЧС помогли коту спуститься на землю
Источник материала: БTЭти кадры называются "Спасение пушистого". На улице Козаревской сотрудники МЧС помогли коту, который забрался на самую верхушку дерева и самостоятельно спуститься "с небес на землю" уже не смог. Спасатели успели вовремя.
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Эти кадры называются "Спасение пушистого". На улице Козаревской сотрудники МЧС помогли коту, который забрался на самую верхушку дерева и самостоятельно спуститься...
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