Пятилетний малыш из Слуцка на четырехколесном велосипеде проехал три километра по трассе в сторону Минска

Источник материала: Tut.by

Пятилетний малыш из Слуцка проехал около трех километров на четырехколесном велосипеде по оживленной трассе в сторону Минска. Об этом рассказала пресс-служба УВД Миноблисполкома.

В воскресенье, 19 апреля, в местную милицию позвонила женщина, которая рассказала, что по трассе Р-23 в сторону столицы на четырехколесном велосипеде по обочине едет мальчик, которому на вид около четырех лет.

Двое сотрудников ДПС нашли малыша на 108-м километре трассы Р-23 «Минск-Микашевичи» в районе развязки с трассой Р-43 «граница Российской Федерации — Кричев — Ивацевичи». Рядом с мальчиком уже было несколько человек, которые проезжали мимо и, заметив ребенка, решили выяснить, в чем дело.

Оказалось, что мальчика зовут Артем, но как попасть домой он не знает.

Мальчика доставили в местный РОВД. Примерно в это же время туда обратились родители Артема с просьбой помочь в поисках сына.

Они рассказали, что гуляли с детьми во дворе дома и не заметили, как их пятилетний сын уехал. Поиски на ближайших улицах результата не дали.

Беглеца вернули родителям. Кроме Артема, они воспитывают еще четверых детей и характеризуются положительно. Выяснилось, что маленький Артем проехал на своем велосипеде от дома до места, где его нашли, около трех километров.