Мужчины кажется оплатили товар чужой картой. Вы их знаете?

Источник материала: Виртуальный Брест

Если вы узнали мужчину на видео или владеете информацией о его местонахождении, сообщите в Московский РОВД г. Бреста:





8 (029) 523-87-81

8 (0162) 59-35-30

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Место: г. Брест, пр-т Машерова, д. 53

Дата и время: 15 апреля, 13:46

Обстоятельства: предположительно оплатил товар чужой банковской картой

Если вы узнали мужчину на видео или владеете информацией о его местонахождении, сообщите в Московский РОВД г. Бреста:

