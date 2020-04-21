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Мужчины кажется оплатили товар чужой картой. Вы их знаете?
21.04.2020 20:42 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Если вы узнали мужчину на видео или владеете информацией о его местонахождении, сообщите в Московский РОВД г. Бреста:
8 (029) 523-87-81
Если вы узнали мужчину на видео или владеете информацией о его местонахождении, сообщите в Московский РОВД г. Бреста:
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Если вы узнали мужчину на видео или владеете информацией о его местонахождении, сообщите в Московский РОВД г. Бреста: 8 (029) 523-87-81 8 (0162) 59-35-30 102 Место: г. Брест, пр-т...
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