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За сутки в районе произошел один пожар

22.04.2020 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

За сутки в районе произошел один пожар


Пожар двух хозяйственных построек

21 апреля в 21.53 поступило сообщение о пожаре двух хозяйственных построек на территории частного домовладения в деревне Подегути Вороновского района. В результате уничтожены кровли, повреждены стены. Причина пожара устанавливается.

Пожар с одним погибшим

21 апреля в 21.57 поступило сообщение о том, что в учреждении здравоохранения от ожогов, полученных на пожаре сухой растительности в  деревне Хлюпичи Кореличского района, скончался гражданин 1936 г.р. Причина пожара устанавливается.

Пожар туалета

21 апреля в 06.58 поступило сообщение о пожаре деревянного туалета на территории частного домовладения  в  Гродно по улице Меречская застава. В результате уничтожена кровля, повреждена дверь. Причина пожара устанавливается.

Пожар в неэксплуатируемом (реконструируемом) здании

21 апреля в 17.37 поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании  в г.п. Сопоцкин Гродненского района. В результате повреждена кровля на площади 10 кв. метров. Причина пожара устанавливается.

Задымление в учреждении образования (эвакуированы 350 человек)

21 апреляв 10.15 системой автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния» обнаружено задымление в помещении пищеблока  (7х10 м) на первом этаже трехэтажного здания ГУО «Средняя школа №31» в г. Гродно по Индурскому Шоссе. Установлено, что причиной задымления послужило возгорание жировых отложений в воздуховоде при его демонтаже. До прибытия подразделений МЧС администрацией из здания эвакуированы 350 человек (из них 295 детей). Имущество не повреждено. Пострадавших нет.

Гродненское ОУМЧС

 
Теги: Гродно
 
 
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Пожар двух хозяйственных построек 21 апреля в 21.53 поступило сообщение о пожаре двух хозяйственных построек на территории частного домовладения в деревне Подегути...
 
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