|
За сутки в районе произошел один пожар
22.04.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
21 апреля в 21.53 поступило сообщение о пожаре двух хозяйственных построек на территории частного домовладения в деревне Подегути Вороновского района. В результате уничтожены кровли, повреждены стены. Причина пожара устанавливается.
Пожар с одним погибшим
21 апреля в 21.57 поступило сообщение о том, что в учреждении здравоохранения от ожогов, полученных на пожаре сухой растительности в деревне Хлюпичи Кореличского района, скончался гражданин 1936 г.р. Причина пожара устанавливается.
Пожар туалета
21 апреля в 06.58 поступило сообщение о пожаре деревянного туалета на территории частного домовладения в Гродно по улице Меречская застава. В результате уничтожена кровля, повреждена дверь. Причина
Пожар в неэксплуатируемом (реконструируемом) здании
21 апреля в 17.37 поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании в г.п. Сопоцкин Гродненского района. В результате повреждена кровля на площади 10 кв. метров. Причина пожара устанавливается.
Задымление в учреждении образования (эвакуированы 350 человек)
21 апреляв 10.15 системой автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния» обнаружено
Гродненское ОУМЧС
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пожар двух хозяйственных построек 21 апреля в 21.53 поступило сообщение о пожаре двух хозяйственных построек на территории частного домовладения в деревне Подегути...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)