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Вместо шерсти и хлопка — полиэфир: в Гродно в продаже выявили опасную одежду

22.04.2020 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

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Небезопасную продукцию выявили в продаже в магазинах дешевой одежды в Гродно, сообщили БЕЛТА в областной инспекции Госстандарта.

Для защиты внутреннего рынка от недоброкачественных иностранных товаров областная инспекция Госстандарта регулярно проводит контрольно-надзорные мероприятия. Недавно были проверены магазины «Твой рай» в Гродно.

«Из 23 наименований продукции, направленных на испытания в аккредитованные лаборатории, по 21 были получены отрицательные результаты по показателям безопасности. Например, блузки, джемперы и сорочки с маркировкой Ze’Smile не соответствовали требованиям по гигроскопичности, пальто с маркировкой Ze’Love — по воздухопроницаемости подкладки, детские кроссовки с маркировкой Sport и «Колобок» — по составу материала подкладки. Детские босоножки с маркировкой «Микаса» и «Гепард» были с недопустимой для детей до 3 лет открытой пяточной частью», — отметили в инспекции.

Кроме того, в маркировке 17 наименований одежды содержались недостоверные сведения о составе. Массовая доля натурального сырья в материале изделий оказалась значительно меньше заявленной либо вообще отсутствовала. Например, в двух моделях пальто с маркировкой Ze’Love и Ze’Sky в составе основного материала было указано 70% шерсти. Согласно итогам лабораторных испытаний, основной материал на 100% был из полиэфирных волокон. Также полностью из полиэфирных волокон состояли модели костюмов с маркировками SAMO (100% хлопок на маркировке), Ze’ Sky (якобы 95% хлопка) и Ze’Smile (80% хлопка).

Также владельцы магазинов не смогли предоставить на эту продукцию ни товарно-транспортные накладные, ни документы о подтверждении соответствия. На реализацию партии опасной одежды вынесен запрет.

«В последнее время на рынок страны начала активно поступать привлекательная на вид продукция с маркировкой на иностранном языке, в большинстве своем неизвестных производителей. Реализуется она по низким ценам в постоянно появляющихся новых торговых объектах, владельцы которых — выходцы из Средней Азии. У покупателей и надзорных органов возникают вопросы к качеству и безопасности такой продукции, ее соответствию требованиям технических регламентов Таможенного союза», — рассказали в инспекции.

Среди типичных нарушений также отсутствие маркировки и информации о продукции, стране происхождения, изготовителе, его адресе. Не указана зачастую и дата производства, а также модель, артикул изделия, вид и процентное содержание натурального и химического сырья в материале верха и подкладке изделий. Кроме того, отсутствует маркировка знаком ЕАС, нет и документов о подтверждении соответствия.

https://www.belta.by

 
Теги: Гродно
 
 
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Небезопасную продукцию выявили в продаже в магазинах дешевой одежды в Гродно, сообщили БЕЛТА в областной инспекции Госстандарта. Для защиты внутреннего рынка от...
 
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