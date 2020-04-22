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Нешуточные страсти: под Борисовом мужчина из ревности поджег сарай соседа

22.04.2020 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Рассматривая версию поджога, правоохранители установили круг возможных подозреваемых. В поле зрения попал сельчанин – знакомый погорельца. Когда к нему наведалась милиция, вину не отрицал и признался: поджог совершил на почве ревности.

В Борисовском РУВД рассказали, что утром супруга мужчины уехала с другом семьи по делам. Однако к полуночи женщина домой так и не вернулась. Супруг, приревновав ее к соседу, решил сходить за женой сам. Дверь ему не открыли, поэтому он зажигалкой поджег сарай. А когда огонь разгорелся, сельчанин вернулся домой и лег спать.

Разгуляться пожару помешала местная жительница, которая рано утром шла на работу. Увидев огонь, она разбудила хозяина, и пожар удалось потушить. Огнем повреждены дверь и деревянные перекрытия.

Следователями возбуждено уголовное дело за повреждение чужого имущества, совершенного общеопасным способом.

Источник: https://www.mvd.gov.by

 
 
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На днях в милицию Борисова поступило сообщение о пожаре – горела деревянная хозпостройка в одной из деревень района. Пожар удалось потушить своими силами.
 
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