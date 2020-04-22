Праздник должен быть безопасным

Источник материала: Кричевская жизнь

Приближается православный праздник – ­Радуница. Многие жители наводят порядок на кладбищах, на прилегающих к домовладениям территориях, а работники организаций – на объектах и закрепленных территориях. Вот только не всегда это наведение безопасно.

Ежегодно в этот период службе МЧС приходится сталкиваться с проблемой увеличения количества пожаров, возникающих в результате нарушения правил пожарной безопаснос­ти при сжигании сухой растительности или хозяйственного мусора. Поэтому еще раз напоминаем о необходимости соблюдения основных правил пожарной безопасности при наведении порядка во время посещения кладбищ:

– не бросайте горящие спички и окурки;

– не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, строений;

– не допускайте бесконтрольного сжигания мусора и разведения костров;

– не оставляйте на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла.

Если есть необходимость сжечь мусор, то нужно строго соблюдать требования правил пожарной безо­пасности, согласно которым допускается контролируемое разведение костров при условии:

– принятия мер по нераспространению горения за пределы площадки (хозяйст­венный мусор или сухую растительность, траву, листву, ветки и т.п., которые необходимо сжечь, вы собираете в кучу, по периметру которой взрыхляете грунт лопатой);

– постоянного контроля за процессом горения и обеспечения средствами тушения (рядом должны находиться огнетушитель или емкость с водой, лопата и т.д.). После окончания сжигания горящие материалы должны быть потушены до полного прекращения тления (залить водой, прикопать грунтом);

– размещения костров на расстоянии не менее: 10 мет­ров от зданий (сооружений), 20 метров – от лесных массивов, 30 метров – от скирд сена и соломы.

Если вы обнаружили начина­ющийся пожар, например, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Для тушения травяных палов используйте следующие приемы:

– сбивание огня с кромки пожара с помощью связок прутьев (в виде метлы) или молодых лиственных деревьев – самый простой и эффективный способ тушения пожаров средней интенсивности;

– забрасывания кромки пожара грунтом.

Если вы не можете потушить пожар своими силами, позвоните в службу спасения по телефону 101 или 112 и сообщите о возгорании.

В соответствии со ст. 15.57 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, предусмотрена ответст­венность за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо за непринятие мер по ликвидации палов — в виде наложения штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин, а в соответствии со ст. 15.58 – за разжигание костров в запрещенных местах (например, на территориях предприя­тий, учреждений, организаций либо разжигание костров с нарушением правил пожарной безопаснос­ти) предусмотрены предупреждение или наложение штрафа в размере до 12 базовых величин.