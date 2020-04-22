Праздник должен быть безопасным

Приближается православный праздник – Радуница. Многие жители наводят порядок на кладбищах, на прилегающих к домовладениям территориях, а работники организаций – на объектах и закрепленных территориях. Вот только не всегда это наведение безопасно.
Ежегодно в этот период службе МЧС приходится сталкиваться с проблемой увеличения количества пожаров, возникающих в результате нарушения правил пожарной безопасности при сжигании сухой растительности или хозяйственного мусора. Поэтому еще раз напоминаем о необходимости соблюдения основных правил пожарной безопасности при наведении порядка во время посещения кладбищ:
– не бросайте горящие спички и окурки;
– не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, строений;
– не допускайте бесконтрольного сжигания мусора и разведения костров;
– не оставляйте на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла.
Если есть необходимость сжечь мусор, то нужно строго соблюдать требования правил пожарной безопасности, согласно которым допускается контролируемое разведение костров при условии:
– принятия мер по нераспространению горения за пределы площадки (хозяйственный мусор или сухую растительность, траву, листву, ветки и т.п., которые необходимо сжечь, вы собираете в кучу, по периметру которой взрыхляете грунт лопатой);
– постоянного контроля за процессом горения и обеспечения средствами тушения (рядом должны находиться огнетушитель или емкость с водой, лопата и т.д.). После окончания сжигания горящие материалы должны быть потушены до полного прекращения тления (залить водой, прикопать грунтом);
– размещения костров на расстоянии не менее: 10 метров от зданий (сооружений), 20 метров – от лесных массивов, 30 метров – от скирд сена и соломы.
Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Для тушения травяных палов используйте следующие приемы:
– сбивание огня с кромки пожара с помощью связок прутьев (в виде метлы) или молодых лиственных деревьев – самый простой и эффективный способ тушения пожаров средней интенсивности;
– забрасывания кромки пожара грунтом.
Если вы не можете потушить пожар своими силами, позвоните в службу спасения по телефону 101 или 112 и сообщите о возгорании.
В соответствии со ст. 15.57 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, предусмотрена ответственность за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо за непринятие мер по ликвидации палов — в виде наложения штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин, а в соответствии со ст. 15.58 – за разжигание костров в запрещенных местах (например, на территориях предприятий, учреждений, организаций либо разжигание костров с нарушением правил пожарной безопасности) предусмотрены предупреждение или наложение штрафа в размере до 12 базовых величин.