ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Праздник должен быть безопасным

22.04.2020 — ЧП | Кричевская жизнь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кричевская жизнь

Приближается православный праздник – ­Радуница. Многие жители наводят порядок на кладбищах, на прилегающих к домовладениям территориях, а работники организаций – на объектах и закрепленных территориях. Вот только не всегда это наведение безопасно.
Ежегодно в этот период службе МЧС приходится сталкиваться с проблемой увеличения количества пожаров, возникающих в результате нарушения правил пожарной безопаснос­ти при сжигании сухой растительности или хозяйственного мусора. Поэтому еще раз напоминаем о необходимости соблюдения основных правил пожарной безопасности при наведении порядка во время посещения кладбищ:
– не бросайте горящие спички и окурки;
– не сжигайте сухую траву вблизи кустов, деревьев, строений;
– не допускайте бесконтрольного сжигания мусора и разведения костров;
– не оставляйте на освещенной солнцем поляне бутылки или осколки стекла.
Если есть необходимость сжечь мусор, то нужно строго соблюдать требования правил пожарной безо­пасности, согласно которым допускается контролируемое разведение костров при условии:
– принятия мер по нераспространению горения за пределы площадки (хозяйст­венный мусор или сухую растительность, траву, листву, ветки и т.п., которые необходимо сжечь, вы собираете в кучу, по периметру которой взрыхляете грунт лопатой);
– постоянного контроля за процессом горения и обеспечения средствами тушения (рядом должны находиться огнетушитель или емкость с водой, лопата и т.д.). После окончания сжигания горящие материалы должны быть потушены до полного прекращения тления (залить водой, прикопать грунтом);
– размещения костров на расстоянии не менее: 10 мет­ров от зданий (сооружений), 20 метров – от лесных массивов, 30 метров – от скирд сена и соломы.
Если вы обнаружили начина­ющийся пожар, например, небольшой травяной пал, постарайтесь затушить его самостоятельно. Для тушения травяных палов используйте следующие приемы:
– сбивание огня с кромки пожара с помощью связок прутьев (в виде метлы) или молодых лиственных деревьев – самый простой и эффективный способ тушения пожаров средней интенсивности;
– забрасывания кромки пожара грунтом.
Если вы не можете потушить пожар своими силами, позвоните в службу спасения по телефону 101 или 112 и сообщите о возгорании.
В соответствии со ст. 15.57 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, предусмотрена ответст­венность за выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо за непринятие мер по ликвидации палов — в виде наложения штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин, а в соответствии со ст. 15.58 – за разжигание костров в запрещенных местах (например, на территориях предприя­тий, учреждений, организаций либо разжигание костров с нарушением правил пожарной безопаснос­ти) предусмотрены предупреждение или наложение штрафа в размере до 12 базовых величин.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приближается православный праздник – ­Радуница. Многие жители наводят порядок на кладбищах, на прилегающих к домовладениям территориях, а работники организаций...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Нешуточные страсти: под Борисовом мужчина из ревности поджег сарай соседа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика