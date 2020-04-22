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В Гродненском районе подросток поехал на учебу и пропал. Может быть, вы видели парня?
Источник материала: Tut.by
В Гродненской области пропал 16-летний парень: 19 апреля вышел из дома в деревне Жукевичи, что в Гродненском районе, — и не вернулся. Парень собирался ехать на учебу в Щучинский сельскохозяйственный лицей, и пока его местонахождение неизвестно,
16-летний Кирилл Платонов пропал в минувшее воскресенье, 19 апреля. Вечером 21 апреля в милицию обратилась его бабушка и сообщила, что внук должен был ехать на учебу в Щучинский сельскохозяйственный лицей, но недоехал — вышел из дома и пропал.
Приметы: на вид 16−18 лет, рост 174 см, плотного телосложения, темные волос средней длины, носит бороду.
Был одет в черную куртку ниже пояса с белыми вставками на воротнике, майку черного цвета с надписью «Adidas», джинсы черного цвета с потертостями на коленях, кроссовки светло-голубого цвета. При себе имел рюкзак черного цвета.
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В Гродненской области пропал 16-летний парень - 19 апреля вышел из дома в деревне Жукевичи, что в Гродненском районе, и все.
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