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В Гродненском районе подросток поехал на учебу и пропал. Может быть, вы видели парня?

22.04.2020 11:26 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродненской области пропал 16-летний парень: 19 апреля вышел из дома в деревне Жукевичи, что в Гродненском районе, — и не вернулся. Парень собирался ехать на учебу в Щучинский сельскохозяйственный лицей, и пока его местонахождение неизвестно, сообщает милиция.


Фото: t.me/rozyskmvdby

16-летний Кирилл Платонов пропал в минувшее воскресенье, 19 апреля. Вечером 21 апреля в милицию обратилась его бабушка и сообщила, что внук должен был ехать на учебу в Щучинский сельскохозяйственный лицей, но недоехал — вышел из дома и пропал.

Приметы: на вид 16−18 лет, рост 174 см, плотного телосложения, темные волос средней длины, носит бороду.

Был одет в черную куртку ниже пояса с белыми вставками на воротнике, майку черного цвета с надписью «Adidas», джинсы черного цвета с потертостями на коленях, кроссовки светло-голубого цвета. При себе имел рюкзак черного цвета.

Если вам известно что-то о Кирилле, сообщите об этом в Гродненский РОВД по телефонам:
8 (0152) 74-67-89, 8 (029) 580-48-36, 8 (025) 601-00-58 или 102

 
 
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В Гродненской области пропал 16-летний парень - 19 апреля вышел из дома в деревне Жукевичи, что в Гродненском районе, и все.
 
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