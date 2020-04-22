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В Гродненском районе пропал 16-летний подросток
22.04.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Разыскивается 16-летний житель Гродненского района Платонов Кирилл Викторович, сообщает УВД облисполкома.
Вечером 21 апреля в милицию обратилась бабушка несовершеннолетнего и сообщила, что 19 апреля ее внук, проживающий в деревне Жукевичи Гродненского района, вышел из дома для поездки на учебу в Щучинский сельхозяйственный лицей, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 16-18 лет, рост 174 см, плотного телосложения, волос темный средней длинны, носит бороду.
Был одет: черная куртка ниже пояса с белыми вставками на воротнике, майка черного цвета с надписью «Adidas», джинсы черного цвета с потертостями на коленях, кроссовки светло-голубого цвета. При себе имел рюкзак черного цвета.
Если вам известно местонахождение Кирилла Платонова, просьба сообщить об этом в Гродненский РОВД по телефонам:
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Разыскивается 16-летний житель Гродненского района Платонов Кирилл Викторович, сообщает УВД облисполкома. Вечером 21 апреля в милицию обратилась бабушка...
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