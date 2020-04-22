Пожилая женщина вышла из дома по ул.Суворова в Бресте на прогулку и пропала

Источник материала: Виртуальный Брест

Обстоятельства: как сообщила сестра С.Барановской, 21 апреля около 16:30 женщина вышла из дома по ул.Суворова на прогулку, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.





Приметы: на вид 75-80 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы крашеные рыжие, средней длины, глаза карие.

Была одета: красная болоньевая куртка ниже пояса, джинсы темно-синие, ботинки черные. При себе имела коричневую дамскую сумочку.

Особые приметы: в районе предплечья левой руки имеется шрам от пореза размером 1х2 см. С.Барановская страдает частичной потерей памяти, говорит невыразительно, неразборчиво.

Если вам известно местонахождение женщины (на фото ⬇️), просьба сообщить в Московский РОВД г.Бреста по телефонам:

8 (029) 792-48-28

8 (029) 224-78-83

8 (0162) 58-30-35

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