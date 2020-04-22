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Пожилая женщина вышла из дома по ул.Суворова в Бресте на прогулку и пропала
22.04.2020 14:44 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Обстоятельства: как сообщила сестра С.Барановской, 21 апреля около 16:30 женщина вышла из дома по ул.Суворова на прогулку, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 75-80 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы крашеные рыжие, средней длины, глаза карие.
Была одета: красная болоньевая куртка ниже пояса, джинсы темно-синие, ботинки черные. При себе имела коричневую дамскую сумочку.
Особые приметы: в районе предплечья левой руки имеется шрам от пореза размером 1х2 см. С.Барановская страдает частичной потерей памяти, говорит невыразительно, неразборчиво.
Если вам известно местонахождение женщины (на фото ⬇️), просьба сообщить в Московский РОВД г.Бреста по телефонам:
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Обстоятельства: как сообщила сестра С.Барановской, 21 апреля около 16:30 женщина вышла из дома по ул.Суворова на прогулку, и до настоящего времени ее местонахождение...
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