ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пожилая женщина вышла из дома по ул.Суворова в Бресте на прогулку и пропала

22.04.2020 14:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Обстоятельства: как сообщила сестра С.Барановской, 21 апреля около 16:30 женщина вышла из дома по ул.Суворова на прогулку, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Пожилая женщина вышла из дома по ул.Суворова в Бресте на прогулку и пропала

Приметы: на вид 75-80 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы крашеные рыжие, средней длины, глаза карие.

Была одета: красная болоньевая куртка ниже пояса, джинсы темно-синие, ботинки черные. При себе имела коричневую дамскую сумочку.

Особые приметы: в районе предплечья левой руки имеется шрам от пореза размером 1х2 см. С.Барановская страдает частичной потерей памяти, говорит невыразительно, неразборчиво.

Если вам известно местонахождение женщины (на фото ⬇️), просьба сообщить в Московский РОВД г.Бреста по телефонам:
8 (029) 792-48-28
8 (029) 224-78-83
8 (0162) 58-30-35
102

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Обстоятельства: как сообщила сестра С.Барановской, 21 апреля около 16:30 женщина вышла из дома по ул.Суворова на прогулку, и до настоящего времени ее местонахождение...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Для поисков пропавшей женщины в Бресте ПСО "Ангел" собирает поисковую группу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика