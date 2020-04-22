ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Бресте по ул. Кирова на пожаре спасен пенсионер

22.04.2020 12:42 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

21.04.2020 года в 17-41 в Брестское областное УМЧС поступило сообщение о горении балкона на 5-м этаже 5-этажного жилого многоквартирного дома в г. Бресте по ул. Кирова.

В Бресте по ул. Кирова на пожаре спасен пенсионер

По прибытии к месту вызова на балконе квартиры на пятом этаже обнаружено открытое горение. Звеном газодымозащитной службы в жилой комнате на кровати обнаружен хозяин квартиры, пенсионер 1938 г. рождения. Мужчину вынесли на чистый воздух. После осмотра прибывшей бригадой СМП с диагнозом "ожоговая травма левого плеча, правого плеча, шеи, 1-2 степени (10% тела)" пострадавший госпитализирован.

В Бресте по ул. Кирова на пожаре спасен пенсионер

Пожар локализован и ликвидирован спасателями.

В Бресте по ул. Кирова на пожаре спасен пенсионер

В результате пожара огнем уничтожены балконная рама, отделка, имущество, дверь, остекление балкона, отделка потолка (потолочная плитка полистирольная) жилой комнаты.

В Бресте по ул. Кирова на пожаре спасен пенсионер

Причина пожара устанавливается.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  21.04.2020 года в 17-41 в Брестское областное УМЧС поступило сообщение о горении балкона на 5-м этаже 5-этажного жилого многоквартирного дома в г. Бресте по ул. Кирова. По...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Гродненском районе пропал 16-летний подросток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика