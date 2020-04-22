В Бресте по ул. Кирова на пожаре спасен пенсионер

Источник материала: Виртуальный Брест

21.04.2020 года в 17-41 в Брестское областное УМЧС поступило сообщение о горении балкона на 5-м этаже 5-этажного жилого многоквартирного дома в г. Бресте по ул. Кирова.





По прибытии к месту вызова на балконе квартиры на пятом этаже обнаружено открытое горение. Звеном газодымозащитной службы в жилой комнате на кровати обнаружен хозяин квартиры, пенсионер 1938 г. рождения. Мужчину вынесли на чистый воздух. После осмотра прибывшей бригадой СМП с диагнозом "ожоговая травма левого плеча, правого плеча, шеи, 1-2 степени (10% тела)" пострадавший госпитализирован.





Пожар локализован и ликвидирован спасателями.





В результате пожара огнем уничтожены балконная рама, отделка, имущество, дверь, остекление балкона, отделка потолка (потолочная плитка полистирольная) жилой комнаты.





Причина пожара устанавливается.