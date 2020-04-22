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В Бресте по ул. Кирова на пожаре спасен пенсионер
22.04.2020 12:42 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
21.04.2020 года в 17-41 в Брестское областное УМЧС поступило сообщение о горении балкона на 5-м этаже 5-этажного жилого многоквартирного дома в г. Бресте по ул. Кирова.
По прибытии к месту вызова на балконе квартиры на пятом этаже обнаружено открытое горение. Звеном газодымозащитной службы в жилой комнате на кровати обнаружен хозяин квартиры, пенсионер 1938 г. рождения. Мужчину вынесли на чистый воздух. После осмотра прибывшей бригадой СМП с диагнозом "ожоговая травма левого плеча, правого плеча, шеи, 1-2 степени (10% тела)" пострадавший госпитализирован.
Пожар локализован и ликвидирован спасателями.
В результате пожара огнем уничтожены балконная рама, отделка, имущество, дверь, остекление балкона, отделка потолка (потолочная плитка полистирольная) жилой комнаты.
Причина пожара устанавливается.
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21.04.2020 года в 17-41 в Брестское областное УМЧС поступило сообщение о горении балкона на 5-м этаже 5-этажного жилого многоквартирного дома в г. Бресте по ул. Кирова. По...
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