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Мужчина подозревается в том, что забрал с остановки чужую сумку

22.04.2020 18:48 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Если вы узнали мужчину на фото и владеете информацией о его местонахождении, сообщите в Московский РОВД г.Бреста:

Мужчина подозревается в том, что забрал с остановки чужую сумку

8 (029) 722-81-68
8 (0162) 27-52-69
102

Место: г.Брест, Партизанский пр-т, д. 16 Дата и время: 16 апреля, 11:25

Мужчина подозревается в том, что забрал с остановки чужую сумку

Обстоятельства: предположительно забрал оставленную на остановке общественного транспорта коробку с парой женской обуви.

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Теги: Брест
 
 
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  Если вы узнали мужчину на фото и владеете информацией о его местонахождении, сообщите в Московский РОВД г.Бреста: 8 (029) 722-81-68 8 (0162) 27-52-69 102 Место: г.Брест,...
 
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