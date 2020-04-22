Мужчина подозревается в том, что забрал с остановки чужую сумку

Источник материала: Виртуальный Брест

Если вы узнали мужчину на фото и владеете информацией о его местонахождении, сообщите в Московский РОВД г.Бреста:





8 (029) 722-81-68

8 (0162) 27-52-69

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Место: г.Брест, Партизанский пр-т, д. 16 Дата и время: 16 апреля, 11:25





Обстоятельства: предположительно забрал оставленную на остановке общественного транспорта коробку с парой женской обуви.

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