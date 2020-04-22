|
Мужчина подозревается в том, что забрал с остановки чужую сумку
22.04.2020 18:48 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Если вы узнали мужчину на фото и владеете информацией о его местонахождении, сообщите в Московский РОВД г.Бреста:
8 (029) 722-81-68
Место: г.Брест, Партизанский пр-т, д. 16 Дата и время: 16 апреля, 11:25
Обстоятельства: предположительно забрал оставленную на остановке общественного транспорта коробку с парой женской обуви.
Конфиденциальность гарантируется!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вы узнали мужчину на фото и владеете информацией о его местонахождении, сообщите в Московский РОВД г.Бреста: 8 (029) 722-81-68 8 (0162) 27-52-69 102 Место: г.Брест,...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)