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За сутки в области произошли 3 пожара. Один из них — в Вороновском районе

23.04.2020 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

За сутки в области произошли 3 пожара. Один из них — в Вороновском районе

Пожар хозпостройки

22 апреля в 14.18 поступило сообщение о пожаре хозпостройки на территории частного домовладения в деревне Трокели Вороновского района. В результате уничтожена кровля, повреждено перекрытие. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Пожар в жилом доме со спасенным (травмированным) человеком

22 апреля в 17.12 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Ивье по улице 1 Мая. Подразделением МЧС на тлеющем диване в комнате обнаружен и спасен хозяин дома 1958 г.р., который госпитализирован. В результате поврежден диван, постельные принадлежности. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращениес огнем при курении.

Пожар жилого дома

22 апреля в 22.57 поступило сообщение о пожаре жилого дома в агрогородке Турец Кореличского района. В результате уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены. Причина пожара устанавливается.

Пожары в природных экосистемах

За сутки в области в экосистемах ликвидировано 1 загорание сухой растительности на площади 0,5 га (Дятловский район) и 1 лесной пожар на площади 0,6 га (Слонимский район без привлечения подразделений МЧС). С начала года зарегистрировано 107 случаев загораний сухой растительности на общей площади 83,431 га, 49 лесных пожаров на общей площади 41,76 га и 3 торфяных пожара на площади 2,32 га.

Гродненское ОУМЧС

 
 
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Пожар хозпостройки 22 апреля в 14.18 поступило сообщение о пожаре хозпостройки на территории частного домовладения в деревне Трокели Вороновского района. В...
 
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