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Тракторист нашел на поле ствол от пулемета военного времени

22.04.2020 18:48 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В органы внутренних дел обратился мужчина, который рассказал, что при культивировании полей вблизи д. Клейники Брестского района он обнаружил металлический предмет. Предположив, что это часть от сельскохозяйственной техники, тракторист привез ее на механический двор.

Тракторист нашел на поле ствол от пулемета военного времени

Очистив находку от грунта, мужчина понял, что, скорее всего, перед ним составная часть оружия. Обнаруженный предмет был изъят правоохранительными органами и направлен на баллистическую экспертизу.

В ходе исследования эксперт Брестского межрайонного отдела ГКСЭ пришел к выводу, что обнаруженной находкой является ствол 7,62мм станкового пулемета образца 1939 года системы Дегтярева, изготовленный заводским способом и являющийся составной частью нарезного огнестрельного оружия.

Проводится проверка.

Эксперты напоминают, что незаконное хранение оружия, его составных частей в любом виде (в том числе со следами коррозии, трещинами) может доставить проблемы владельцам. В некоторых случаях, несмотря на визуальную непригодность, после проведения баллистической экспертизы оружие признается огнестрельным и пригодным для стрельбы, что влечет в свою очередь уголовную ответственность.

Татьяна Коток, официальный представитель управления
Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области

Тракторист нашел на поле ствол от пулемета военного времени

Тракторист нашел на поле ствол от пулемета военного времени Тракторист нашел на поле ствол от пулемета военного времени Тракторист нашел на поле ствол от пулемета военного времени Тракторист нашел на поле ствол от пулемета военного времени Тракторист нашел на поле ствол от пулемета военного времени
Тракторист нашел на поле ствол от пулемета военного времени Тракторист нашел на поле ствол от пулемета военного времени Тракторист нашел на поле ствол от пулемета военного времени Тракторист нашел на поле ствол от пулемета военного времени Тракторист нашел на поле ствол от пулемета военного времени

Тракторист нашел на поле ствол от пулемета военного времени

 
 
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