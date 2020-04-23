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Пенсионер 6 лет жил в бане после пожара дома - и сгорел в ней вместе с сожительницей
Источник материала: Tut.by
В Чаусах 23 апреля сгорела баня. В ней погибли двое пенсионеров — мужчина и женщина,
Пожар произошел в ночь на 23 апреля. Соседи вызвали спасателей, и к их приезду баня уже пылала, часть конструкций обрушилась. Внутри обнаружили два тела.
Как выяснилось, в бане жил 66-летний пенсионер: его дом сгорел в 2014 году, и с того времени он переехал в баню. Вместе с мужчиной погибла его 60-летняя сожительница.
Причина пожара устанавливается. Электричества в строении не было.
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Причина пожара пока не известна.
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