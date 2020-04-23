Пенсионер 6 лет жил в бане после пожара дома - и сгорел в ней вместе с сожительницей

Источник материала: Tut.by

В Чаусах 23 апреля сгорела баня. В ней погибли двое пенсионеров — мужчина и женщина, сообщили в МЧС. Хозяин бани жил в ней 6 лет после того, как сгорел дом.





Пожар произошел в ночь на 23 апреля. Соседи вызвали спасателей, и к их приезду баня уже пылала, часть конструкций обрушилась. Внутри обнаружили два тела.

Как выяснилось, в бане жил 66-летний пенсионер: его дом сгорел в 2014 году, и с того времени он переехал в баню. Вместе с мужчиной погибла его 60-летняя сожительница.

Причина пожара устанавливается. Электричества в строении не было.