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Почти неделю в Минске ищут молодую женщину
Источник материала: Tut.by
Милиция разыскивает Елену Кастерову: женщина ушла из дома 17 апреля и с тех пор не выходит на связь. Об этом
Елене Кастеровой 31 год. В пятницу, 17 апреля, она вышла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 30−35 лет, рост 175−180 см, среднего телосложения, лицо овальное, бледное.
Была одета: куртка темного цвета до пояса, свитер голубого цвета, джинсы синего цвета, туфли черного цвета на каблуке
Особые приметы: шрам на лбу с левой стороны, над губой с правой стороны родинка.
Если вам известно, где находится Елена Кастерова, вы можете сообщить об этом в Заводской РУВД г. Минска по телефонам: 8(017)340−02−02, 8(017)297−43−22, 8−029−642−53−33 или 102.
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31-летняя Елена Кастерова вышла из дома 17 апреля и до настоящего времени не выходила на связь.
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