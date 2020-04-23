Почти неделю в Минске ищут молодую женщину

Источник материала: Tut.by

Милиция разыскивает Елену Кастерову: женщина ушла из дома 17 апреля и с тех пор не выходит на связь. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Мингорсиполкома.



Елена Кастерова. Фото: пресс-служба ГУВД Мингорисполкома

Елене Кастеровой 31 год. В пятницу, 17 апреля, она вышла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 30−35 лет, рост 175−180 см, среднего телосложения, лицо овальное, бледное.

Была одета: куртка темного цвета до пояса, свитер голубого цвета, джинсы синего цвета, туфли черного цвета на каблуке

Особые приметы: шрам на лбу с левой стороны, над губой с правой стороны родинка.

Если вам известно, где находится Елена Кастерова, вы можете сообщить об этом в Заводской РУВД г. Минска по телефонам: 8(017)340−02−02, 8(017)297−43−22, 8−029−642−53−33 или 102.