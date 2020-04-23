Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МАЗ врезался в Peugeot Не рассчитал дистанцию. Водитель МАЗа двигался во второй полосе по улице Селицкого со стороны Бачило в направлении Партизанского проспекта и в ...

Не рассчитал дистанцию. Водитель МАЗа двигался во второй полосе по улице Селицкого со стороны Бачило в направлении Партизанского проспекта и в результате неправильно выбранной скорости врезался в Peugeot, которое стояло в этой же полосе. От удара легковую машину отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с автомобилем Renault. Пострадавших нет. Сейчас выясняются обстоятельства ДТП.