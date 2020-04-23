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МАЗ врезался в Peugeot

23.04.2020 17:44 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Не рассчитал дистанцию.   Водитель   МАЗа   двигался во второй полосе по улице   Селицкого со стороны   Бачило   в направлении   Партизанского проспекта и в   результате  неправильно выбранной скорости   врезался в Peugeot, которое  стояло   в этой же полосе. От удара   легковую   машину отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с   автомобилем   Renault. Пострадавших нет. Сейчас   выясняются обстоятельства ДТП.
 
 
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Не рассчитал дистанцию.   Водитель   МАЗа   двигался во второй полосе по улице   Селицкого со стороны   Бачило   в направлении   Партизанского проспекта и в ...
 
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