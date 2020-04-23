Закон и порядок. 103 «мертвых коровьих души»

Источник материала: Ивьевский край

Около года назад, в ходе одной из рабочих встреч Президента Республики Беларусь с руководством Минской области по вопросам сельского хозяйства, Глава государства отметил необходимость реального отражения положения дел с падежом скота.

В тоже время, вместо указания достоверных сведений о непроизводительном выбытии крупного рогатого скота, выяснения причин падежа и принятия действенных мер к увеличению продуктивности сельскохозяйственных животных, должностные лица сельскохозяйственных предприятий незаконными, а в ряде случаев преступными способами вуалируют факты бесхозяйственности и своей бездеятельности при отсутствии должного ведомственного контроля со стороны управлений сельского хозяйства и продовольствия райисполкомов.

Нарушения правил сохранности поголовья скота влекут причинение ущерба экономическим интересам государства, что указывает на непринятие должных мер по исполнению требований Директивы Президента Республики Беларусь от 04.03.2019 №6 «О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли».

Установлено, что в 2019 году в КСУП «Юратишки» населению реализовано большое количество молодняка крупного рогатого скота.

В ходе проведенных проверок, прокуратурой Ивьевского района на основе анализа сведений в части реализации населению и работникам предприятий агропромышленного комплекса значительного количества крупного рогатого скота установлены многочисленные факты сокрытия падежа животных.

Установлены факты искажения статистической отчетности и сокрытия должностными лицами КСУП «Юратишки» падежа крупного рогатого скота под видом реализации населению.

По результатам проверки 24 октября 2019 года прокуратурой Ивьевского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.427 УК РБ в отношении бригадира молочно-товарной фермы «Дуничи» КСУП «Юратишки», которая, будучи осведомленной о прошедшем в мае-августе 2019 года о падеже 42 голов молодняка крупного рогатого скота, в период времени с июня по август 2019 года внесла в статистический отчет формы 311 АПК заведомо ложные сведения об отсутствии падежа скота.

Аналогичные уголовные дела возбуждены по фактам сокрытия падежа крупного рогатого скота в отношении заведующих молочно-товарными фермами «Центральная», «Юратишки», «Тенюковщина» КСУП «Юратишки».

Таким образом, по результатам проведенной прокуратурой проверки, выявлены факты сокрытия работниками КСУП «Юратишки» от учета падежа 103 голов крупного рогатого скота.

По результатам рассмотрения представления, внесенного в КСУП «Юратишки», сведения о падеже 103 голов внесены в государственную статистическую отчетность 12-сх (животноводство).

В ходе расследования уголовных дел установлено, что ложные сведения в статистические отчеты и документы первичного учета вносились по указанию управляющего КСУП. Зачастую по требованию руководителя работники писали заявления о приобретении для личных нужд животных, которые в действительности пали и утилизированы. Денежные средства за якобы приобретенную продукцию животноводства работники вносили в кассу предприятия.

Заведующие молочно-товарными фермами КСУП «Юратишки»на основании ст. 86 УК РБ привлечены к ответственности в виде штрафа в размере до 30 базовых величин.

8 января 2020 года прокурор Ивьевского района Александр Владимирович Шушляков возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 424 УК РБ в отношении управляющего КСУП «Юратишки», который, будучи достоверно осведомленным о произошедшем в период с января по август 2019 года падеже не менее 103 голов молодняка крупного рогатого скота на животноводческих объектах предприятия, вопреки интересам службы не принял мер по сокращению непроизводительного выбытия скота, давал незаконные указания подчиненным ему должностным лицам о сокрытии фактов падежа животных, фальсификации первичных учетных документов, сведений статистической отчетности.

Управляющий КСУП «Юратишки» был отстранен от занимаемой должности, ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Александр Владимирович Шушляков, на суде выступивший в роли государственного обвинителя, сообщил, что приговором суда от 9 апреля 2020 года управляющий КСУП «Юратишки» признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.424 УК РБ (умышленное вопреки интересам службы совершение должностным лицом из корыстной и личной заинтересованности действий с использованием своих служебных полномочий, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, а также государственным интересам).

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отсрочкой на 1 год и 6 месяцев с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей сроком на 5 лет.

Также на него возложена обязанность выполнить общественно-полезные работы в объеме 120 часов.

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.