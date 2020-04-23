Крупный природный пожар подобрался к деревне Дрогичинского района: сгорел дом и пару построек

Источник материала: Tut.by

Крупный природный пожар разгорелся на территории Березовского и Дрогичинского районов. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга природных пожаров Сканэкс .



Фото: МЧС

Огонь разгорелся 22 апреля на юге Березовского района. За ночь пламя перекинулось через реку Ясельду в Дрогичинский район и подобралось вплотную к деревне Старомлыны.

— По одной стороне несколько построек (нежилых. — Прим. TUT.BY) сгорело. От другой стороны спасатели огонь отбили, — сообщили TUT.BY в Хомском сельисполкоме.



Фото: Сканекс

В сельсовете сообщили, что 23 апреля ветер погнал огонь в сторону деревни Кокорица. Причины пожара выясняются.

— Кто-то подпалил траву, наверное, — предположили в сельисполкоме.







Подразделения МЧС продолжают тушение пожара.

«По информации на эту минуту пострадавших нет. В деревне Старомлыны поврежден один нежилой дом и несколько хозяйственных построек», — сообщил TUT.BY официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.

Пожар на границе Дрогичинского и Березовского районов. Работают подразделения МЧС, по информации на эту минуту пострадавших нет, в деревне Старомлыны поврежден один нежилой дом и несколько хозяйственных построек. Информация будет дополняться/обновляться. Фото с борта МЧС pic.twitter.com/k3aaTGK3Oa — 112.by МЧС Беларуси (@112by) April 23, 2020