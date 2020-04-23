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Крупный природный пожар подобрался к деревне Дрогичинского района: сгорел дом и пару построек
Источник материала: Tut.by
Крупный природный пожар разгорелся на территории Березовского и Дрогичинского районов. Об этом свидетельствуют данные
Огонь разгорелся 22 апреля на юге Березовского района. За ночь пламя перекинулось через реку Ясельду в Дрогичинский район и подобралось вплотную к деревне Старомлыны.
— По одной стороне несколько построек (нежилых. — Прим. TUT.BY) сгорело. От другой стороны спасатели огонь отбили, — сообщили TUT.BY в Хомском сельисполкоме.
В сельсовете сообщили, что 23 апреля ветер погнал огонь в сторону деревни Кокорица. Причины пожара выясняются.
— Кто-то подпалил траву, наверное, — предположили в сельисполкоме.
Подразделения МЧС продолжают тушение пожара.
«По информации на эту минуту пострадавших нет. В деревне Старомлыны поврежден один нежилой дом и несколько хозяйственных построек», — сообщил TUT.BY официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.
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Пожар пошел в сторону деревни Кокорица.
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