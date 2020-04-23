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Пропавшего в ноябре прошлого года мужчину нашли убитым

23.04.2020 19:08 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минской области обнаружили тело мужчины, пропавшего без вести еще в ноябре прошлого года. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета Беларуси.


Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

Житель столицы обратился в милицию по факту исчезновения своего дяди, который в ноябре 2019 года уехал к друзьям в деревню Звенячи и пропал без вести.

Правоохранители установили круг знакомых разыскиваемого мужчины, появились подозрения в его убийстве. Следователи согласовали тестирование на полиграфе одной из жительниц деревни, в ходе которого она рассказала, что тело мужчины закопано в канаве, а к его смерти причастен один из сельчан. В четверг, 23 апреля, в указанном месте было найдено тело пропавшего.

Подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по факту убийства. Допрошены свидетели, следственные действия на месте совершения преступления продолжаются.

 
 
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Следователи нашли тело пропавшего в ноябре 2019 года мужчины в деревне Звенячи.
 
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