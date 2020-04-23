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В Вилейке из окна многоэтажки выпал 9-месячный мальчик
Источник материала: Tut.by
ЧП произошло в многоэтажном доме на улице Независимости в Вилейке. С телесными повреждениями малыша доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает. Подробности происшествия
Женщина уложила сына спать в люльку и поставила ее на письменный стол, стоявший вплотную к окну. Приоткрыла створку для проветривания и ушла в другую комнату заниматься домашними делами.
По словам Николая Мягкова, ребенок спал примерно полтора часа. А когда проснулся, выбрался из люльки, направился к окну и выпал со второго этажа. Сейчас малыш в больнице, его жизнь вне опасности.
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Женщина уложила сына спать в люльку и поставила ее на письменный стол, стоявший вплотную к окну. Приоткрыла створку для проветривания и ушла в другую комнату.
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