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Масштабный пожар виден из Белоозёрска. Уничтожены 12 строений, перекрывались дороги

24.04.2020 06:10 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По информации МЧС, в результате пожара в д. Старомлын уничтожены 12 строений (7 домов для сезонного проживания, часть совсем нежилые и 5 хозяйственных построек).

Масштабный пожар виден из Белоозёрска. Уничтожены 12 строений, перекрывались дороги

Грандиозный пожар на границе Дрогичинского и Берёзовского районов виден из Белоозёрска

Водители вынуждены были остановиться из-за того, что проехать невозможно.

Масштабный пожар виден из Белоозёрска. Уничтожены 12 строений, перекрывались дороги

Пострадавших нет. Угрозы людям нет. Ликвидация пожара продолжается. Больше фото и видео от очевидцев по ссылке.

По информации сайта www.drogichin.by:

Сейчас спасатели борются с пожаром возле деревни Старомлыны – горит лес и сухая трава. Пока сложно определить размер территории, охваченной пламенем. Есть риск распространения огня на деревню. На месте пожара работают практически все подразделения Дрогичинского РОЧС.

Масштабный пожар виден из Белоозёрска. Уничтожены 12 строений, перекрывались дороги

Как удалось выяснить, возгорание леса пошло с Березовского района. На данный момент огонь проник в деревню Старомлыны – там уже уничтожено как минимум 7-10 строений. Объявлен 2 номер вызова. К тушению пожара привлечены подразделения из Ивановского и Березовского районов. Движение по автодороге P36 Дрогичин-Белоозерск перекрыто.

18.29. Что известно к этому времени?

В Дрогичинском РОЧС рассказали, очагом возгорания стало болото на территории заказника «Споровский» между нашим и Березовским районами. Огонь перекинулся на две стороны. Однако в деревне Мостыки Березовского района он был быстро ликвидирован.

Как уже известно, пламя перекинулось на деревню Старомлыны, на строения по правую и левую стороны от автодороги на Белоозерск. Сгорел 1 жилой дом, 3 дачи и около 7 хозпостроек, еще несколько домов спасателям удалось отбить у стихии. Огонь пошел в сторону Кокорицы — там ситуация находится под контролем спасателей.

На пожаре задействованы также Бресткий и Пинский штабы, работники лесхоза.

20.30. Пожар до сих пор не ликвидирован. По последним данным, в Старомлынах пожар уничтожил 12 строений: из них 7 жилых домов, остальные 5 — хозяйственные и мелкие постройки. Пострадавших людей нет. На данный момент горит сухая трава возле Кокорицы. Пожар уже локализован, но пока не ликвидирован.

Спасатели просят людей быть осторожными с огнем – особенно сейчас, в сухую ветреную погоду.

 
 
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