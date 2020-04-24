Масштабный пожар виден из Белоозёрска. Уничтожены 12 строений, перекрывались дороги

Источник материала: Виртуальный Брест

По информации МЧС , в результате пожара в д. Старомлын уничтожены 12 строений (7 домов для сезонного проживания, часть совсем нежилые и 5 хозяйственных построек).





Грандиозный пожар на границе Дрогичинского и Берёзовского районов виден из Белоозёрска

Водители вынуждены были остановиться из-за того, что проехать невозможно.





Пострадавших нет. Угрозы людям нет. Ликвидация пожара продолжается. Больше фото и видео от очевидцев по ссылке .

По информации сайта www.drogichin.by :

Сейчас спасатели борются с пожаром возле деревни Старомлыны – горит лес и сухая трава. Пока сложно определить размер территории, охваченной пламенем. Есть риск распространения огня на деревню. На месте пожара работают практически все подразделения Дрогичинского РОЧС.





Как удалось выяснить, возгорание леса пошло с Березовского района. На данный момент огонь проник в деревню Старомлыны – там уже уничтожено как минимум 7-10 строений. Объявлен 2 номер вызова. К тушению пожара привлечены подразделения из Ивановского и Березовского районов. Движение по автодороге P36 Дрогичин-Белоозерск перекрыто.

18.29. Что известно к этому времени?

В Дрогичинском РОЧС рассказали, очагом возгорания стало болото на территории заказника «Споровский» между нашим и Березовским районами. Огонь перекинулся на две стороны. Однако в деревне Мостыки Березовского района он был быстро ликвидирован.

Как уже известно, пламя перекинулось на деревню Старомлыны, на строения по правую и левую стороны от автодороги на Белоозерск. Сгорел 1 жилой дом, 3 дачи и около 7 хозпостроек, еще несколько домов спасателям удалось отбить у стихии. Огонь пошел в сторону Кокорицы — там ситуация находится под контролем спасателей.

На пожаре задействованы также Бресткий и Пинский штабы, работники лесхоза.

20.30. Пожар до сих пор не ликвидирован. По последним данным, в Старомлынах пожар уничтожил 12 строений: из них 7 жилых домов, остальные 5 — хозяйственные и мелкие постройки. Пострадавших людей нет. На данный момент горит сухая трава возле Кокорицы. Пожар уже локализован, но пока не ликвидирован.

Спасатели просят людей быть осторожными с огнем – особенно сейчас, в сухую ветреную погоду.