В Бресте на пожаре по ул. Советской спасены 4 человека

Источник материала: Виртуальный Брест

27.04.2020 года в 18-24 брестским спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире 3-этажного многоквартирного жилого дома на ул. Советской.





По прибытии к месту вызова подразделений МЧС установлено, что из окна второго этажа идет дым. Проживающий в квартире мужчина (квартиросъемщик 1981 г. рождения) находился на улице, на лестничной площадке создалось плотное задымление.





После осмотра прибывшей бригадой СМП с предварительно диагностированными термическими ожогами и отравлением продуктами горения мужчина госпитализирован.





Работниками МЧС из квартир третьего этажа при помощи дополнительных масок спасены 4 человека (мужчина 1974 г. рождения и женщины 1978, 1996 и 2000 гг. рождения). Все они были осмотрены медиками бригады СМП, в госпитализации не нуждались.





Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Огнем уничтожены диван и кресло, повреждены оконная рама и имущество в жилой комнате, закопчены стены и потолок в квартире.





Причина пожара устанавливается.