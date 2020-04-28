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В Бресте на пожаре по ул. Советской спасены 4 человека
28.04.2020 06:10 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
27.04.2020 года в 18-24 брестским спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире 3-этажного многоквартирного жилого дома на ул. Советской.
По прибытии к месту вызова подразделений МЧС установлено, что из окна второго этажа идет дым. Проживающий в квартире мужчина (квартиросъемщик 1981 г. рождения) находился на улице, на лестничной площадке создалось плотное задымление.
После осмотра прибывшей бригадой СМП с предварительно диагностированными термическими ожогами и отравлением продуктами горения мужчина госпитализирован.
Работниками
Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Огнем уничтожены диван и кресло, повреждены оконная рама и имущество в жилой комнате, закопчены стены и потолок в квартире.
Причина пожара устанавливается.
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27.04.2020 года в 18-24 брестским спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире 3-этажного многоквартирного жилого дома на ул. Советской. По прибытии к месту...
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