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В Бресте на пожаре по ул. Советской спасены 4 человека

28.04.2020 06:10 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

27.04.2020 года в 18-24 брестским спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире 3-этажного многоквартирного жилого дома на ул. Советской.

В Бресте на пожаре по ул. Советской спасены 4 человека

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС установлено, что из окна второго этажа идет дым. Проживающий в квартире мужчина (квартиросъемщик 1981 г. рождения) находился на улице, на лестничной площадке создалось плотное задымление.

В Бресте на пожаре по ул. Советской спасены 4 человека

После осмотра прибывшей бригадой СМП с предварительно диагностированными термическими ожогами и отравлением продуктами горения мужчина госпитализирован.

В Бресте на пожаре по ул. Советской спасены 4 человека

Работниками МЧС из квартир третьего этажа при помощи дополнительных масок спасены 4 человека (мужчина 1974 г. рождения и женщины 1978, 1996 и 2000 гг. рождения). Все они были осмотрены медиками бригады СМП, в госпитализации не нуждались.

В Бресте на пожаре по ул. Советской спасены 4 человека

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Огнем уничтожены диван и кресло, повреждены оконная рама и имущество в жилой комнате, закопчены стены и потолок в квартире.

В Бресте на пожаре по ул. Советской спасены 4 человека

Причина пожара устанавливается.

 
 
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  27.04.2020 года в 18-24 брестским спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире 3-этажного многоквартирного жилого дома на ул. Советской. По прибытии к месту...
 
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