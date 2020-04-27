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Красивая и эффектная... Девушка подозревается в хищении товара из магазина Мила
27.04.2020 18:56 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
08.04.2020 около 16.10 часов, находясь в магазине "Мила" по адресу: г. Брест, ул. Советская, 80, совершила хищение товаров.
ОВД администрации Ленинского района г. Бреста просит оказать помощь в установлении личности вышеуказанной девушки.
Если Вы узнали девушку на фото и владеете информацией о её местонахождении, сообщите по телефону +375298240454. Конфиденциальность гарантируется
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08.04.2020 около 16.10 часов, находясь в магазине "Мила" по адресу: г. Брест, ул. Советская, 80, совершила хищение товаров. ОВД администрации Ленинского района г. Бреста...
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