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В Вороновском районе у мужчины зажало ногу в мотокультиваторе. Он госпитализирован

29.04.2020 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Вороновском районе у мужчины зажало ногу в мотокультиваторе. Он госпитализирован

Об этом сообщили в Гродненскои ОУМЧС.

ЧП произошло во вторник 28 апреля. Информацияо нем поступила на пульт дежурного в 13.41. Спасатели оперативно выехали  в деревню Германишки. Как выяснилось далее, там в деревне на приусадебном участке  мужчине зажало ногу в фрезе мотокультиватора.

Работниками МЧС при помощи набора ключей и аккумуляторной угловой шлифовальной машинки пострадавший был деблокирован и передан бригаде скорой медицинской помощи.

https://grodnonews.by

 
 
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Об этом сообщили в Гродненскои ОУМЧС. ЧП произошло во вторник 28 апреля. Информацияо нем поступила на пульт дежурного в 13.41. Спасатели оперативно выехали  в деревню...
 
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