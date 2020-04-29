В Вороновском районе у мужчины зажало ногу в мотокультиваторе. Он госпитализирован

Источник материала: Вороновская газета





Об этом сообщили в Гродненскои ОУМЧС.

ЧП произошло во вторник 28 апреля. Информация о нем поступила на пульт дежурного в 13.41. Спасатели оперативно выехали в деревню Германишки. Как выяснилось далее, там в деревне на приусадебном участке мужчине зажало ногу в фрезе мотокультиватора.

Работниками МЧС при помощи набора ключей и аккумуляторной угловой шлифовальной машинки пострадавший был деблокирован и передан бригаде скорой медицинской помощи.

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