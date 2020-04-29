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В Вороновском районе у мужчины зажало ногу в мотокультиваторе. Он госпитализирован
29.04.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Об этом сообщили в Гродненскои ОУМЧС.
ЧП произошло во вторник 28 апреля.
Работниками МЧС при помощи набора ключей и аккумуляторной угловой шлифовальной машинки пострадавший был деблокирован и передан бригаде скорой медицинской помощи.
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Об этом сообщили в Гродненскои ОУМЧС. ЧП произошло во вторник 28 апреля. Информацияо нем поступила на пульт дежурного в 13.41. Спасатели оперативно выехали в деревню...
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