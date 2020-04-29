В Калинковичском районе мужчина убил случайного попутчика и спрятал тело

Источник материала: Tut.by

В Калинковичском районе парень убил 47-летнего мужчину, с которым познакомился на трассе. Подробности сообщают «Калiнкавiцкiя навiны».

Мужчина пропал 6 апреля. Он возвращался от матери в деревню Слободка, где проживал, но домой так и не попал. Телефон был недоступен. Через некоторое время мать пропавшего обратилась в милицию.

Через три дня после заявления о пропаже оперативники с помощью волонтеров из поисково-спасательного отряда «Симуран» недалеко от Ситнянского кольца на Хойники, обнаружили тело мужчины. Эксперты установили, что он был убит.

Вскоре сыщики установили и подозреваемого в убийстве — им оказался ранее судимый 19-летний житель Хойникского района.

Выяснилось, что в тот вечер будущие убийца и жертва вместе ловили попутку, так как ехали в одном направлении. Пока ждали транспорт — выпивали. Затем между ними возник конфликт. Парень до смерти избил мужчину, а затем спрятал тело в лесу.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.