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В Борисове спасатели освободили руку девочки из бетонных плит

29.04.2020 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Вечером 26 апреля в центр оперативного управления Борисовского районного отдела ведомства поступило сообщение о том, что на улице Ватутина в бетонных плитах застряла рука девочки.

Выяснилось, что ребенок 2007 года рождения засунул левую руку в пространство между двумя бетонными коробами, уложенными друг на друга, и обратно вытянуть руку не получается. Спасатели при помощи специального аварийно-спасательного инструмента освободили девочку.

Бригадой скорой медицинской помощи школьница доставлена в больницу с ампутацией ногтевой фаланги и ушибами. После того как осмотрели и оказали помощь, девочку отпустили домой для амбулаторного лечения.

Источник: https://mchs.gov.by/

 
 
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Инцидент произошел на улице Ватутина в Борисове. Помощь спасателей потребовалась девочке 2007 года рождения.
 
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