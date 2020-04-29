В Борисове спасатели освободили руку девочки из бетонных плит

Источник материала: Единство

Вечером 26 апреля в центр оперативного управления Борисовского районного отдела ведомства поступило сообщение о том, что на улице Ватутина в бетонных плитах застряла рука девочки.

Выяснилось, что ребенок 2007 года рождения засунул левую руку в пространство между двумя бетонными коробами, уложенными друг на друга, и обратно вытянуть руку не получается. Спасатели при помощи специального аварийно-спасательного инструмента освободили девочку.

Бригадой скорой медицинской помощи школьница доставлена в больницу с ампутацией ногтевой фаланги и ушибами. После того как осмотрели и оказали помощь, девочку отпустили домой для амбулаторного лечения.