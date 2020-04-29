|
В Могилеве при пожаре едва не погиб 30-летний мужчина
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 28 апреля горела квартира на 8 этаже дома на улице Криулина. В огне едва не погиб 30-летний мужчина — его спасли пожарные,
Спасателей вызвали в 09.10, к их приезду из квартиры шел дым. Внутри в комнате спасатели обнаружили мужчину — он был без сознания. Это был 30-летний сын хозяйки квартиры. Женщины в это время дома не было.
Потерпевшего госпитализировали с отравлением продуктами горения, он был в тяжелом состоянии.
Имущество в комнате уничтожено огнем, закопчены стены и потолок в квартире. Причину пожара устанавливают.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причина пожара пока неизвестна.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)