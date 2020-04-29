В Могилеве при пожаре едва не погиб 30-летний мужчина

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 28 апреля горела квартира на 8 этаже дома на улице Криулина. В огне едва не погиб 30-летний мужчина — его спасли пожарные, сообщает МЧС.





Спасателей вызвали в 09.10, к их приезду из квартиры шел дым. Внутри в комнате спасатели обнаружили мужчину — он был без сознания. Это был 30-летний сын хозяйки квартиры. Женщины в это время дома не было.

Потерпевшего госпитализировали с отравлением продуктами горения, он был в тяжелом состоянии.





Имущество в комнате уничтожено огнем, закопчены стены и потолок в квартире. Причину пожара устанавливают.