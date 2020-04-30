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«Вирусная нагрузка упала». Дело о заражении ВИЧ годовалой девочки в Пинске передали в Минск
30.04.2020 18:48 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Расследованием уголовного дела о заражении ВИЧ годовалой девочки в Пинске занимается Центральный аппарат
Мирослава. Фото: "Медиа-Полесье"
Потерпевшей девочке уже год и три месяца. После выписки из минской больницы в марте ребенок живет в квартире в Пинске с родителями и тремя братьями.
— Нас пока никуда не вызывали. Мы сами все об уголовном деле узнаем из новостей. Вот недавно сказали, что главный врач пинской детской больницы ушел с должности, — рассказала TUT.BY мать девочки Светлана.
По словам мамы, дочь чувствует себя хорошо.
— Она у нас уже пошла. С дочерью все хорошо. Вирусная нагрузка упала. Справляемся потихоньку. Братья между собой соревнуются, кто будет с сестрой играть, — сообщила Светлана.
Напомним, ВИЧ у годовалой жительницы Пинска обнаружили в январе этого года. После этого проверили всю семью: маму, папу и четверых братьев. У всех результат анализа был отрицательным. Мама девочки обратилась в Следственный комитет с требованием провести проверку. 15 февраля следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником). Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения или лишения свободы.
В марте проверку по факту заражения девочки завершила комиссия Минздрава. Результаты медики направили в Следственный комитет. Во время проверки специалисты обследовали на ВИЧ всех детей, которые в тот момент находились в больнице. Других случаев заражения не выявлено.
В середине апреля стало известно, что бывший главный врач Пинской детской больницы ушел с должности.
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Расследованием уголовного дела о заражении ВИЧ годовалой девочки в Пинске занимается Центральный аппарат СК, сообщил TUT.BY начальник отдела информации и связей с...
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