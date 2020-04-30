Баня в Калатичах загорелась из-за перекала печи

Источник материала: Радзiма





Почти в два часа ночи 27 апреля в районный отдел по чрезвычайным ситуациям поступил тревожный звонок. Жительница агрогородка Калатичи сообщила, что горит ее баня…

Подробности происшествия редакции рассказал инспектор инспекции надзора и профилактики РОЧС Максим Гурин. Когда спасатели прибыли на место происшествия, баня горела внутри, создалось плотное задымление. Как выяснилось, накануне вечером хозяева топили баню. Ночью, обнаружив возгорание, женщина поспешила вызвать спасателей. В результате пожара уничтожена кровля, часть перекрытия, стены бани. Причина пожара сейчас устанавливается. Предполагаемая версия происшествия — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи (перекал печи).

Сотрудники Глусского районного отдела по чрезвычайным ситуациям напоминают, что отопительную печь лучше топить с небольшими перерывами, это позволит печке не перекалиться. Будьте осторожны и помните, что в случае пожара нужно звонить по номеру 101 или 112.

Фото предоставлено Глусским РОЧС