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Баня в Калатичах загорелась из-за перекала печи

30.04.2020 — ЧП | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

 

Баня в Калатичах загорелась из-за перекала печи

Почти в два часа ночи 27 апреля в районный отдел по чрезвычайным ситуациям поступил тревожный звонок. Жительница агрогородка Калатичи сообщила, что горит ее баня…

Подробности происшествия редакции рассказал инспектор инспекции надзора и профилактики РОЧС Максим Гурин. Когда спасатели прибыли на место происшествия, баня горела внутри, создалось плотное задымление. Как выяснилось, накануне вечером хозяева топили баню. Ночью, обнаружив возгорание, женщина поспешила вызвать спасателей. В результате пожара уничтожена кровля, часть перекрытия, стены бани. Причина пожара сейчас устанавливается. Предполагаемая версия происшествия — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи (перекал печи).

Сотрудники Глусского районного отдела по чрезвычайным ситуациям напоминают, что отопительную печь лучше топить с небольшими перерывами, это позволит печке не перекалиться. Будьте осторожны и помните, что в случае пожара нужно звонить по номеру 101 или 112.

Фото предоставлено Глусским РОЧС

 
 
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  Почти в два часа ночи 27 апреля в районный отдел по чрезвычайным ситуациям поступил тревожный звонок. Жительница агрогородка Калатичи сообщила, что горит ее...
 
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