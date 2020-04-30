В Кировском районе пропали три подростка - сбежали из общежития колледжа

Источник материала: Tut.by

В Кировском районе пропали трое подростков — учащиеся Жиличского сельскохозяйственного колледжа, сообщает МВД. Парни, двоим из которых 17 лет, одному — 18, ушли из общежития, и до сих пор не известно, где они.



Фото: МВД

18-летний Александр Феоктистов и 17-летние Даниил Кириллов и Алексей Аксенов жили в общежитии колледжа в агрогородке Жиличи. Из общежития они самовольно ушли 29 апреля в 21.00.

Приметы Александра Феоктистова: на вид 15−18 лет, рост 165−170 см, худощавого телосложения, волосы русые, короткие, глаза голубые. Был одет в белый свитер, светлые штаны, синие кроссовки.

Приметы Даниила Кириллова: на вид 15−18 лет, рост 160−165 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы темно-русые, короткие. Был одет в синюю мастерку, синие спортивные штаны, черные кроссовки. Особые приметы: на кисти правой руки татуировка в виде символов Марса и Венеры, на предплечье правой руки красная татуировка в виде надписи «КИСЛЫЙ».

Приметы Алексея Аксенова: на вид 15−18 лет, рост 165−170 см, среднего телосложения, глаза зеленые, волосы русые, короткие. Был одет: черная кожаная куртка, черные спортивные штаны, светлые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о подростках, просят позвонить по телефонам: (8 02237) 7−72−60, (8 029) 608−11−02, (8 029) 391−25−02 или 102.