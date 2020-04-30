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Пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ

30.04.2020 19:38 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Кадры  словно из трейлера к фильму, но, к сожалению, это реальное событие на наших дорогах. ГАИ обнародовала видео  задержания пьяного байкера  на Слуцкой трассе. Сперва инспекторы обратили внимание на опасные маневры мотоцикла  без номеров. Попытка остановить 30-летнего жителя Копыля превратилась в погоню. Скрываясь от преследования на трассе,  молодой человек  съехал в поле, где не справился с управлением и упал. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности  за езду в пьяном виде и был лишен прав.
 
 
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Кадры  словно из трейлера к фильму, но, к сожалению, это реальное событие на наших дорогах. ГАИ обнародовала видео  задержания пьяного байкера  на Слуцкой трассе....
 
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