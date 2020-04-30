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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ Кадры словно из трейлера к фильму, но, к сожалению, это реальное событие на наших дорогах. ГАИ обнародовала видео задержания пьяного байкера на Слуцкой трассе....

Кадры словно из трейлера к фильму, но, к сожалению, это реальное событие на наших дорогах. ГАИ обнародовала видео задержания пьяного байкера на Слуцкой трассе. Сперва инспекторы обратили внимание на опасные маневры мотоцикла без номеров. Попытка остановить 30-летнего жителя Копыля превратилась в погоню. Скрываясь от преследования на трассе, молодой человек съехал в поле, где не справился с управлением и упал. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за езду в пьяном виде и был лишен прав.