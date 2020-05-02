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В Новополоцке в заборе детсада застряла косуля. Вызывали МЧС

02.05.2020 08:38 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во двор одного из детских садов на улице Якуба Коласа в Новополоцке забежала косуля. Однако убежать назад в лес она не смогла: застряла в заборе. На помощь приехали местные спасатели, сообщает телеканал «Звязда».


Скриншот видеосюжета телеканала «Звязда»

Косулю, которая, перепрыгнув забор, забежала на территорию садика, заметил с балкона житель ближайшего дома. Он и позвонил в МЧС.

Животное металось по двору, потом захотело пролезть через забор, чтобы убежать обратно в лес, но застряло. Примерно 15 минут косуля пыталась освободиться самостоятельно, даже разрыла подкоп. Животное устало.

История закончилась благополучно: в садик приехали спасатели и с помощью спецоборудования освободили косулю, разжав прутья забора.

Город лесная гостья покинула не сразу: осмотрелась вокруг, подошла к дереву во дворе — и только потом неспешно пошла в сторону Западной Двины.

 
 
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Город лесная гостья покинула не сразу: осмотрелась вокруг, подошла к дереву во дворе - и только потом неспешно пошла в сторону Западной Двины.
 
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