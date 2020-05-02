|
В Новополоцке в заборе детсада застряла косуля. Вызывали МЧС
Источник материала: Tut.by
Во двор одного из детских садов на улице Якуба Коласа в Новополоцке забежала косуля. Однако убежать назад в лес она не смогла: застряла в заборе. На помощь приехали местные спасатели,
Косулю, которая, перепрыгнув забор, забежала на территорию садика, заметил с балкона житель ближайшего дома. Он и позвонил в МЧС.
Животное металось по двору, потом захотело пролезть через забор, чтобы убежать обратно в лес, но застряло. Примерно 15 минут косуля пыталась освободиться самостоятельно, даже разрыла подкоп. Животное устало.
История закончилась благополучно: в садик приехали спасатели и с помощью спецоборудования освободили косулю, разжав прутья забора.
Город лесная гостья покинула не сразу: осмотрелась вокруг, подошла к дереву во дворе — и только потом неспешно пошла в сторону Западной Двины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Город лесная гостья покинула не сразу: осмотрелась вокруг, подошла к дереву во дворе - и только потом неспешно пошла в сторону Западной Двины.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)