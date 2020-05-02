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Устанавливаются личности посетителей диско-бара Планета Рок
02.05.2020 12:24 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Московским РОВД г. Бреста устанавливаются личности посетителей диско-бара Планета Рок, отдыхавшие 25.04.2020.
Телефон для связи 80298086190
Причины не называются.
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Московским РОВД г. Бреста устанавливаются личности посетителей диско-бара Планета Рок, отдыхавшие 25.04.2020. Телефон для связи 80298086190 Причины не называются.
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