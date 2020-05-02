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Устанавливаются личности посетителей диско-бара Планета Рок

02.05.2020 12:24 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Московским РОВД г. Бреста устанавливаются личности посетителей диско-бара Планета Рок, отдыхавшие 25.04.2020.

Устанавливаются личности посетителей диско-бара Планета Рок

Телефон для связи 80298086190

Устанавливаются личности посетителей диско-бара Планета Рок

Причины не называются.

 
Теги: Брест
 
 
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  Московским РОВД г. Бреста устанавливаются личности посетителей диско-бара Планета Рок, отдыхавшие 25.04.2020. Телефон для связи 80298086190 Причины не называются.
 
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