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В Минской области во время валки леса погиб мужчина

02.05.2020 16:50 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минской области во время лесозаготовительных работ погиб мужчина, сообщает телеграм-канал СК.

По данным следствия, 29 апреля индивидуальный предприниматель и житель Вилейского района проводили лесозаготовительные работы в Логойском районе. Во время валки леса в результате амортизации упавшего спиленного дерева 39-летний напарник предпринимателя получил телесные повреждения, от которых скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 144 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса. Проводятся необходимые следственные действия. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования.

 
 
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Об этом сообщил телеграм-канал Следственного комитета.
 
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