ГАИ Борисовского РУВД: не только контроль, но и помощь на дороге

Источник материала: Единство

Днем 25 апреля на 422 км трассы «Минск – Москва» к сотрудникам дорожно-патрульной службы отдела ГАИ Борисовского РУВД обратился водитель автомашины «BMV», житель Могилева. Мужчина пояснил, что во время движения стрелка датчика температуры антифриза быстро начала спускаться к красной зоне, благо до полной утечки охлаждающей жидкости водитель успел съехать на ближайшую стоянку. Машина «закипела»…

Водитель рассказал, что ехал с 5-летним сыном на выходные в Борисовский район, к родственникам. Сотрудники ГАИ не остались в стороне: приобрели на ближайшей заправке антифриз и помогли могилевчанину залить его в радиатор.

Спустя три дня, на Радуницу, сотрудники борисовской Госавтоинспекции помогли 19-летней автоледи. Девушка вместе с мамой направлялась в деревню Гливин — посетить кладбище. В пути, на улице Труда в Борисове, в машине пробило колесо, и автомобиль остановился на проезжей части.

Самостоятельно заменить колесо борисовчанка не смогла, а попутные машины проезжали мимо. И вновь на помощь пришли правоохранители: сотрудники ГАИ помогли заменить колесо, после чего автоледи благополучно продолжила движение.

Как отметил начальник ОГАИ Борисовского РУВД подполковник милиции Евгений Ильюшенок, сотрудники Госавтоинспекции всегда готовы прийти на помощь всем участникам дорожного движения, оказавшимся в сложной дорожной ситуации.

ГИОС Борисовского РУВД