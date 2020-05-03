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Ищем мужчину, который подозревается в мелком хищении путем мошенничества

03.05.2020 20:42 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливает личность мужчины, который 23.04.2020, находясь в магазине "Хит! Экспресс" Филиал ООО "Евроторг" по адресу: г. Брест, ул Гоголя, д. 3, совершил мелкое хищение путем мошенничества.

Ищем мужчину, который подозревается в мелком хищении путем мошенничества

Если вы узнали человека на фото, просьба позвонить по номеру +375298089340, 211720 либо 102

 
Теги: Брест
 
 
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  ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливает личность мужчины, который 23.04.2020, находясь в магазине "Хит! Экспресс" Филиал ООО "Евроторг" по адресу:...
 
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