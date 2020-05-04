37 погибших за четыре месяца. Почему опасно курить в постели

Источник материала: Вороновская газета





Как сигареты отбирают жизни у беспечных любителей крепких напитков.

Огонь уносит все больше жизней и зачастую по вине самих людей. Как сообщили в Гродненском областном управлении МЧС, за четыре месяца на пожарах погибли 37 человек, 30 из них, по предварительным данным, стали жертвами «пьяной» сигареты. Нередко мы слышим о том, что сценарии таких трагедий во многом схожи: выпил, закурил, уснул и уже не проснулся. В сводках МЧС фигурирует, как правило, обобщенный типаж: мужчина старше 30 лет, безработный и злоупотребляющий алкоголем. Не думая о собственной безопасности, «герои» этих историй подвергают риску своих близких и соседей.

пожар произошел на минувшей неделе в агрогородке Подлабенье Гродненского района. О возгорании в службу 101 сообщил очевидец, который заметил густой дым, выбивавшийся из окна квартиры трехэтажного дома. Подразделения МЧС незамедлительно направились на место происшествия. При проведении разведки и ликвидации возгорания в коридоре на полу обнаружен погибшим 51-летний хозяин, а в жилой комнате – его 52-летний знакомый. Из соседних квартир с использованием масок для защиты органов дыхания спасены три человека, в том числе 9-летняя девочка. По трехколенной лестнице эвакуирован еще один житель дома и годовалый ребенок. Огнем повреждено имущество в горевшей комнате, закопчены стены, потолок в квартире и лестничной клетке. Основная рассматриваемая версия причины возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении. Такойпроизошел на минувшей неделе в агрогородке Подлабенье Гродненского района. О возгорании в службу 101 сообщил очевидец, который заметил густой дым, выбивавшийся из окна квартиры трехэтажного дома. Подразделения МЧС незамедлительно направились на место происшествия. При проведении разведки и ликвидации возгорания в коридоре на полу обнаружен погибшим 51-летний хозяин, а в жилой комнате – его 52-летний знакомый. Из соседних квартир с использованием масок для защиты органов дыхания спасены три человека, в том числе 9-летняя девочка. По трехколенной лестнице эвакуирован еще один житель дома и годовалый ребенок. Огнем повреждено имущество в горевшей комнате, закопчены стены, потолок в квартире и лестничной клетке. Основная рассматриваемая версия причины возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении.

В Лидском районе 20 апреля на пожаре погибли супруги. Вечером в районный отдел по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в трехквартирном жилом доме по улице Калинина в райцентре. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС спасатели обнаружили, что из окон квартиры на первом этаже клубится черный дым. При проведении разведки и ликвидации возгорания бойцы МЧС обнаружили в жилой комнате погибших 67-летнюю хозяйку квартиры и ее 66-летнего супруга. Огнем повреждено имущество в комнате, закопчены стены, потолок. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.

Спастись самому в нетрезвом состоянии кажется практически невозможным. Алкоголь притупляет органы чувств и инстинкт самосохранения. Свидетельство тому – недавний пожар в деревне Радивошники Лидского района. В жилом доме проживала супружеская пара и сестра хозяйки дома – инвалид детства. Именно она первой заметила возгорание и позвала женщину на помощь. Хозяйка вывела сестру на воздух и вернулась в дом за супругом, который в тот момент спал. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и словам жены о том, что дома пожар и нужно срочно выбраться на улицу, не поверил. Женщина не смогла самостоятельно вытащить супруга из дома, поэтому побежала за помощью к соседям. Но к тому моменту дом уже был охвачен огнем. В это же время кто-то из соседей вызвал спасателей, однако они обнаружили мужчину уже без признаков жизни.





Иногда трагедии все же удается избежать. Пожар жилого дома в Ивье едва не обернулся гибелью 61-летнего мужчины. Сообщение о происшествии 22 апреля поступило в службу 101. По прибытии на место вызова спасатели подразделения МЧС обнаружили на тлеющем диване в комнате хозяина дома. Ему понадобилась госпитализация. В результате пожара повреждены диван, постельные принадлежности. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

В МЧС напоминают: если курите дома, делайте это безопасно. Не бросайте непогашенные спички и сигареты в урну и не курите лежа в постели. Окурки складывайте в пепельницу или несгораемую ёмкость, лучше всего наполненную водой. Ни в коем случае не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Не подвергайте опасности себя и тех, кто живет с вами рядом. А чтобы вовремя обнаружить возгорание и избежать пожара, установите в доме автономный пожарный извещатель.

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