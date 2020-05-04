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37 погибших за четыре месяца. Почему опасно курить в постели
04.05.2020 — ЧП | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Как сигареты отбирают жизни у беспечных любителей крепких напитков.
Огонь уносит все больше жизней и зачастую по вине самих людей. Как сообщили в Гродненском областном управлении МЧС, за четыре месяца на пожарах погибли 37 человек, 30 из них, по предварительным данным, стали жертвами «пьяной» сигареты. Нередко мы слышим о том, что сценарии таких трагедий во многом схожи: выпил, закурил, уснул и уже не проснулся. В сводках МЧС фигурирует, как правило, обобщенный типаж: мужчина старше 30 лет, безработный и злоупотребляющий алкоголем. Не думая о собственной безопасности, «герои» этих историй подвергают риску своих близких и соседей.
Такой
В Лидском районе 20 апреля на пожаре погибли супруги. Вечером в районный отдел по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в трехквартирном жилом доме по улице Калинина в райцентре. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС спасатели обнаружили, что из окон квартиры на первом этаже клубится черный дым. При проведении разведки и ликвидации возгорания бойцы МЧС обнаружили в жилой комнате погибших 67-летнюю хозяйку квартиры и ее 66-летнего супруга. Огнем повреждено имущество в комнате, закопчены стены, потолок. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.
Спастись самому в нетрезвом состоянии кажется практически невозможным. Алкоголь притупляет органы чувств и инстинкт самосохранения. Свидетельство тому – недавний пожар в деревне Радивошники Лидского района. В жилом доме проживала супружеская пара и сестра хозяйки дома – инвалид детства. Именно она первой заметила возгорание и позвала женщину на помощь. Хозяйка вывела сестру на воздух и вернулась в дом за супругом, который в тот момент спал. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и словам жены о том, что дома пожар и нужно срочно выбраться на улицу, не поверил. Женщина не смогла самостоятельно вытащить супруга из дома, поэтому побежала за помощью к соседям. Но к тому моменту дом уже был охвачен огнем. В это же время кто-то из соседей вызвал спасателей, однако они обнаружили мужчину уже без признаков жизни.
Иногда трагедии все же удается избежать. Пожар жилого дома в Ивье едва не обернулся гибелью 61-летнего мужчины. Сообщение о происшествии 22 апреля поступило в службу 101. По прибытии на место вызова спасатели подразделения МЧС обнаружили на тлеющем диване в комнате хозяина дома. Ему понадобилась госпитализация. В результате пожара повреждены диван, постельные принадлежности. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
В МЧС напоминают: если курите дома, делайте это безопасно. Не бросайте непогашенные спички и сигареты в урну и не курите лежа в постели. Окурки складывайте в пепельницу или несгораемую ёмкость, лучше всего наполненную водой. Ни в коем случае не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Не подвергайте опасности себя и тех, кто живет с вами рядом. А чтобы вовремя обнаружить возгорание и избежать пожара, установите в доме автономный пожарный извещатель.
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Как сигареты отбирают жизни у беспечных любителей крепких напитков. Огонь уносит все больше жизней и зачастую по вине самих людей. Как сообщили в Гродненском...
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