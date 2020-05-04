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Витебский дачник строил курятник - и натолкнулся на целый склад мин и гранат
Источник материала: Tut.by
Житель Витебска хотел построить на своей даче курятник, начал копать землю — и нашел боеприпасы времен Великой Отечественной войны,
Мужчина решил построить на своем дачном участке курятник и стал копать землю. Вскоре дачник увидел в яме боеприпасы и позвонил в милицию.
Саперы достали из земли 21 минометную мину калибра 81 мм, 46 гранат, артиллерийский снаряд 75 мм и 50 артиллерийских взрывателей.
Все боеприпасы вывезли в безопасное место и уничтожили.
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Саперы достали из земли 21 минометную мину калибра 81 мм, 46 гранат, артиллерийский снаряд 75 мм и 50 артиллерийских взрывателей.
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