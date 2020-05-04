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Витебский дачник строил курятник - и натолкнулся на целый склад мин и гранат

04.05.2020 12:36 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Витебска хотел построить на своей даче курятник, начал копать землю — и нашел боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщает УВД.

Мужчина решил построить на своем дачном участке курятник и стал копать землю. Вскоре дачник увидел в яме боеприпасы и позвонил в милицию.

Саперы достали из земли 21 минометную мину калибра 81 мм, 46 гранат, артиллерийский снаряд 75 мм и 50 артиллерийских взрывателей.

Все боеприпасы вывезли в безопасное место и уничтожили.

 
Теги: Витебск
 
 
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Саперы достали из земли 21 минометную мину калибра 81 мм, 46 гранат, артиллерийский снаряд 75 мм и 50 артиллерийских взрывателей.
 
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