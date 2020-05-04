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В Гродно в стволе дерева нашли немецкий фаустпатрон времен Второй мировой войны

04.05.2020 14:38 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно на улице Щорса в срубленном дереве нашли снаряд времен Второй мировой войны, сообщает милиция региона.


В понедельник утром рядом с бывшими военными казармами на улице Щорса рубили старые тополя. В одном из пней нашли предмет, похожий на снаряд.


Фото: grodno.mvd.gov.by

На место приехали военные саперы, которые обследовали ствол дерева и достали опасную находку. Боеприпас оказался зарядом к немецкому противотанковому оружию — так называемому фаустпатрону. Попадая в броню, этот снаряд прожигал ее и взрывался внутри танка.

Боеприпас вывезли на полигон и уничтожили.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно на улице Щорса в срубленном дереве нашли снаряд времен Второй мировой войны.
 
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