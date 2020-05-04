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В Гродно в стволе дерева нашли немецкий фаустпатрон времен Второй мировой войны
Источник материала: Tut.by
В Гродно на улице Щорса в срубленном дереве нашли снаряд времен Второй мировой войны,
В понедельник утром рядом с бывшими военными казармами на улице Щорса рубили старые тополя. В одном из пней нашли предмет, похожий на снаряд.
На место приехали военные саперы, которые обследовали ствол дерева и достали опасную находку. Боеприпас оказался зарядом к немецкому противотанковому оружию — так называемому фаустпатрону. Попадая в броню, этот снаряд прожигал ее и взрывался внутри танка.
Боеприпас вывезли на полигон и уничтожили.
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В Гродно на улице Щорса в срубленном дереве нашли снаряд времен Второй мировой войны.
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