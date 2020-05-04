В Гродно в стволе дерева нашли немецкий фаустпатрон времен Второй мировой войны

Источник материала: Tut.by

В Гродно на улице Щорса в срубленном дереве нашли снаряд времен Второй мировой войны, сообщает милиция региона.





В понедельник утром рядом с бывшими военными казармами на улице Щорса рубили старые тополя. В одном из пней нашли предмет, похожий на снаряд.



Фото: grodno.mvd.gov.by

На место приехали военные саперы, которые обследовали ствол дерева и достали опасную находку. Боеприпас оказался зарядом к немецкому противотанковому оружию — так называемому фаустпатрону. Попадая в броню, этот снаряд прожигал ее и взрывался внутри танка.

Боеприпас вывезли на полигон и уничтожили.