Украденные медали: финал

Источник материала: Ивьевский край

Вот и подошла к своему логическому завершению резонансная история о «ворованных медалях», неоднократно описываемая на страницах нашей газеты.

Если вы пропустили или уже забыли, напомним: 22 января в правоохранительные органы обратился ветеран Афганской войны. Мужчина сообщил, что накануне празднования Нового года выпивал со своим знакомым, а спустя какое-то время не обнаружил своих медалей.

Как полагается, по факту кражи было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Вором оказался 56-летний житель Ивьевского района С., ранее неоднократно судимый и на путь исправления не вставший. Свою вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью. Злоумышленник рассказал, что 30 декабря в обеденное время встретил на улице ветерана, как показалось, немного подвыпившего. Потерпевший нес домой водку и предложил зайти к нему и вместе ее употребить. Так и сделали. После распития, пострадавший уснул, а С. засобирался домой, но его внимание привлекли медали, висевшие на пиджаке в шкафу, который находился в соседней комнате. Недолго думая С. сорвал медали, сунул в карман и ушел. Уже на следующий день мужчина осмотрел медали, их оказалось 7 штук и все они были связаны со службой в Афганистане. В последующем медали были проданы другому жителю района за 70 рублей.

16 апреля Суд Ивьевского района в открытом судебном заседании рассмотрел уголовное дело по обвинению С. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Помощник прокурора Ивьевского района Инна Ричардовна Могильницкая, выступавшая на суде в роли государственного обвинителя, сообщила: «Приговором суда С. был признан виновным в тайном похищении имущества, совершенном повторно, и на основании ч. 2 ст. 205 Уголовного Кодекса ему назначено наказание в виде ареста сроком на 3 месяца. Также на основании ч. 1 и 2 Уголовного кодекса С. назначено принудительное лечение от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания. Вещественные доказательства, а именно: медали: переданы в распоряжение потерпевшего ветерана Афганской войны».

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.