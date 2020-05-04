ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Суд в Барановичах огласил приговор по делу о мошенничестве с билетами на концерты

04.05.2020 14:44 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Суд Барановичского района и города Барановичи сегодня рассмотрел уголовное дело о мошенничестве с билетами на концерты, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Суд в Барановичах огласил приговор по делу о мошенничестве с билетами на концерты

В 2019 году 21-летний сельчанин размещал в интернете объявления о продаже им билетов на концерты известных исполнителей в Минске. Потерпевшие переводили аванс на банковские карточки молодого человека, пополняли абонентскую плату его мобильного телефона. Однако, получив деньги, он своих обязательств не выполнял, поскольку билетов на концерты у него не было. Следствие установило 40 эпизодов противоправных действий. Причинен ущерб на сумму более Br3,7 тыс.

Молодой человек признан виновным по ч.2 ст.209 (мошенничество) УК. Частично присоединив не отбытое наказание, суд приговорил его к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших о возмещении причиненного ущерба и морального вреда.

Суд в Барановичах огласил приговор по делу о мошенничестве с билетами на концерты

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Суд Барановичского района и города Барановичи сегодня рассмотрел уголовное дело о мошенничестве с билетами на концерты, сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Гродно в стволе дерева нашли немецкий фаустпатрон времен Второй мировой войны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

03.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
04.05.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика