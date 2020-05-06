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Вспышка паров. Брестчанин получил ожоги, работая со строительным феном в гараже

06.05.2020 22:34 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

5 мая в 13-30 в Брестское областное УМЧС из облбольницы поступило сообщение о госпитализации мужчины, получившего термические ожоги при работе в гараже. На место происшествия была направлена оперативная группа. Было установлено, что возле гаражей сложены остатки внутренних перегородок. Следы горения отсутствовали.

Вспышка паров. Брестчанин получил ожоги, работая со строительным феном в гараже

Со слов мужчины, обстоятельства развивались следующим образом: накануне происшествия он проводил работы по нанесению гидроизоляционного слоя. На следующий день, приехав в гараж, пострадавший решил подсушить нанесенную ранее смесь при помощи строительного фена, в результате чего произошла вспышка паров газовоздушной смеси без последующего горения с разрушением внутренних перегородок двух смежных гаражей. Несущие конструкции не повреждены. Внутренние перегородки были разобраны рабочими до прибытия оперативной группы.

Вспышка паров. Брестчанин получил ожоги, работая со строительным феном в гараже
 Вспышка паров. Брестчанин получил ожоги, работая со строительным феном в гараже

С предварительным диагнозом «термические ожоги» мужчину доставили в ожоговое отделение больницы.

Причина происшествия устанавливается.

 
 
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  5 мая в 13-30 в Брестское областное УМЧС из облбольницы поступило сообщение о госпитализации мужчины, получившего термические ожоги при работе в гараже. На место...
 
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