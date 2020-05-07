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Алабай напал на женщину в Колодищах, собаку удалось отловить
Источник материала: Tut.by
В Колодищах удалось отловить бродячих собак, одна из которых накануне напала на женщину. Об этом TUT.BY сообщил заместитель председателя Колодищанского сельского исполкома Григорий Зельманчук.
Как рассказал Григорий Зельманчук, сами животные в данный момент находятся в питомнике, а их предполагаемых хозяев удалось установить с помощью посетителей интернет-форума.
«Я думаю, правоохранительные органы будут с ними общаться» — добавил чиновник.
Как
Подробности и оперативный комментарий пресс-службы МВД по данному происшествию получить не удалось.
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6 мая в агрогородке Колодищи на жительницу напала бродячая собака породы алабай, нанеся ей рваную рану запястья. В итоге животное удалось найти.
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