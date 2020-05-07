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Алабай напал на женщину в Колодищах, собаку удалось отловить

07.05.2020 11:14 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Колодищах удалось отловить бродячих собак, одна из которых накануне напала на женщину. Об этом TUT.BY сообщил заместитель председателя Колодищанского сельского исполкома Григорий Зельманчук.


Кадр из видео очевидца с портала Колодищи Инфо

Как рассказал Григорий Зельманчук, сами животные в данный момент находятся в питомнике, а их предполагаемых хозяев удалось установить с помощью посетителей интернет-форума.

«Я думаю, правоохранительные органы будут с ними общаться» — добавил чиновник.

Как сообщил портал Колодищи Инфо, происшествие произошло в агрогородке 6 мая: на улице Полесская жительница столкнулась с двумя бродячими собаками породы алабай, одна из которых укусила женщину за левую руку.

Подробности и оперативный комментарий пресс-службы МВД по данному происшествию получить не удалось.

 
 
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6 мая в агрогородке Колодищи на жительницу напала бродячая собака породы алабай, нанеся ей рваную рану запястья. В итоге животное удалось найти.
 
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