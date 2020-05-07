Алабай напал на женщину в Колодищах, собаку удалось отловить

Источник материала: Tut.by

В Колодищах удалось отловить бродячих собак, одна из которых накануне напала на женщину. Об этом TUT.BY сообщил заместитель председателя Колодищанского сельского исполкома Григорий Зельманчук.



Кадр из видео очевидца с портала Колодищи Инфо

Как рассказал Григорий Зельманчук, сами животные в данный момент находятся в питомнике, а их предполагаемых хозяев удалось установить с помощью посетителей интернет-форума.

«Я думаю, правоохранительные органы будут с ними общаться» — добавил чиновник.

Как сообщил портал Колодищи Инфо, происшествие произошло в агрогородке 6 мая: на улице Полесская жительница столкнулась с двумя бродячими собаками породы алабай, одна из которых укусила женщину за левую руку.

Подробности и оперативный комментарий пресс-службы МВД по данному происшествию получить не удалось.