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Прокатила на капоте: в Вороновском районе устанавливают обстоятельства необычного ДТП

06.05.2020 — ЧП | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Прокатила на капоте: в Вороновском районе устанавливают обстоятельства необычного ДТП

Фото Следственного комитета

В Вороновском районе следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал 19-летний парень. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел около 4 часов утра 3 мая. Компания проводила время в Вороновском районе. 24-летняя жительница Лиды с разрешения знакомого села за руль его автомобиля. При этом сам владелец авто и его 19-летний друг сидели на капоте легковушки. Девушка, не обращая на это внимания, начала движение со скоростью 20-30 км/ч. Через 100 метров один из молодых людей упал с капота и ударился головой о проезжую часть. С тяжелой травмой 19-летний парень госпитализирован.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

Следователи осмотрели место происшествия. Назначено проведение судебно-медицинской и автотехнической экспертиз. Автомобиль изъят. Расследование продолжается.

https://www.belta.by/

 
 
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Фото Следственного комитета В Вороновском районе следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал 19-летний парень. Информация об этом размещена...
 
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