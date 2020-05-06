Прокатила на капоте: в Вороновском районе устанавливают обстоятельства необычного ДТП

Источник материала: Вороновская газета

В Вороновском районе следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал 19-летний парень. Информация об этом размещена в Telegram-канале СК, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел около 4 часов утра 3 мая. Компания проводила время в Вороновском районе. 24-летняя жительница Лиды с разрешения знакомого села за руль его автомобиля. При этом сам владелец авто и его 19-летний друг сидели на капоте легковушки. Девушка, не обращая на это внимания, начала движение со скоростью 20-30 км/ч. Через 100 метров один из молодых людей упал с капота и ударился головой о проезжую часть. С тяжелой травмой 19-летний парень госпитализирован.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

Следователи осмотрели место происшествия. Назначено проведение судебно-медицинской и автотехнической экспертиз. Автомобиль изъят. Расследование продолжается.