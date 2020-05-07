ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Брестской области ищут двух девушек, которые ушли из дома почти одновременно и пропали

07.05.2020 12:32 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Разыскивается: 14-летняя жительница п. Сосновый бор Ивацевичского района Адамюк Валерия Романовна

В Брестской области ищут двух девушек, которые ушли из дома почти одновременно и пропали

Обстоятельства: 2 мая ушла из дома, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Может находиться в Витебской области, передвигается железнодорожным или автомобильным транспортом.

Приметы: на вид 14-16 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы прямые длинные темно-русые, лицо овальное, глаза голубые.

Была одета: куртка голубая с капюшоном, джинсы тёмно-синие, кроссовки бордовые. При себе имеет голубой рюкзак.

Если Вам известно местонахождение девушки, просьба сообщить в Ивацевичский РОВД по телефонам:

8 (01645) 2-08-20 
102

Разыскивается: 15-летняя жительница г. Береза Мавланова Дарья Андреевна

В Брестской области ищут двух девушек, которые ушли из дома почти одновременно и пропали

Обстоятельства: 29 апреля ушла из дома, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Может находиться в Витебской области, передвигается железнодорожным и автомобильным транспортом.

Приметы: на вид 15 лет, рост 177 см, худощавого телосложения, волосы рыжие ниже плеч, глаза голубые.

Была одета: по сезону.

Особая примета: на правом голеностопе нанесена татуировка в виде креста

Если Вам известно местонахождение девушки, просьба сообщить в Березовский РОВД по телефонам:

8 (01643) 4-56-49
8 (029) 834-09-35 
102

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Разыскивается: 14-летняя жительница п. Сосновый бор Ивацевичского района Адамюк Валерия Романовна Обстоятельства: 2 мая ушла из дома, до настоящего времени ее...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Алабай напал на женщину в Колодищах, собаку удалось отловить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

06.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика