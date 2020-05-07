В Брестской области ищут двух девушек, которые ушли из дома почти одновременно и пропали

Источник материала: Виртуальный Брест

Разыскивается: 14-летняя жительница п. Сосновый бор Ивацевичского района Адамюк Валерия Романовна





Обстоятельства: 2 мая ушла из дома, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Может находиться в Витебской области, передвигается железнодорожным или автомобильным транспортом.

Приметы: на вид 14-16 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы прямые длинные темно-русые, лицо овальное, глаза голубые.

Была одета: куртка голубая с капюшоном, джинсы тёмно-синие, кроссовки бордовые. При себе имеет голубой рюкзак.

Если Вам известно местонахождение девушки, просьба сообщить в Ивацевичский РОВД по телефонам:

8 (01645) 2-08-20

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Разыскивается: 15-летняя жительница г. Береза Мавланова Дарья Андреевна

Обстоятельства: 29 апреля ушла из дома, до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Может находиться в Витебской области, передвигается железнодорожным и автомобильным транспортом.

Приметы: на вид 15 лет, рост 177 см, худощавого телосложения, волосы рыжие ниже плеч, глаза голубые.

Была одета: по сезону.

Особая примета: на правом голеностопе нанесена татуировка в виде креста

Если Вам известно местонахождение девушки, просьба сообщить в Березовский РОВД по телефонам:

8 (01643) 4-56-49

8 (029) 834-09-35

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