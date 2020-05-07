Новая редакция КоАП: все нарушения будут разделены на три категории

Источник материала: Виртуальный Брест

Проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) 22 апреля передали заинтересованным государственным органам и иным организациям для согласования. Следующий шаг — доработка документа с учетом поступающих по нему замечаний и предложений. Параллельно готовится и в ближайшее время будет направлен на согласование проект нового ПИКоАП. Директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов в интервью Национальному правовому интернет-порталу рассказал о новшествах кодекса.





Профилактические меры воздействия

Одно из наиболее существенных нововведений — профилактические меры воздействия. В их числе — устное замечание, предупреждение, начисление штрафных баллов для предупреждения систематического нарушения правил дорожного движения, меры воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних. Профилактические меры воздействия предполагается применять в рамках института освобождения от административной ответственности, а штрафные баллы — также наряду с наложением административного взыскания.

Ключевая особенность профилактических мер воздействия — отсутствие правовых последствий привлечения к ответственности. То есть лицо не будет считаться подвергавшимся административному взысканию, и, соответственно, при совершении нового аналогичного правонарушения отсутствует такое отягчающее обстоятельство, как совершение административного правонарушения повторно.

В проект включена новая глава, посвященная административной ответственности несовершеннолетних. В этой главе установлен в целом более гуманный, по сравнению со взрослыми, режим административной ответственности, расширен спектр альтернативных административному взысканию профилактических мер воздействия.

Все нарушения будут разделены на три категории

Новый проект КоАП предусматривает категоризацию правонарушений в зависимости от степени общественной вредности и тяжести последствий.

Административные правонарушения предложено разделить на три категории:

административные проступки;

значительные административные правонарушения;

грубые административные правонарушения.

К административным проступкам предполагается отнести правонарушения, за которые может быть наложено взыскание в виде штрафа в размере, не превышающем определенный размер. Например, для физического лица — не более 10 базовых величин.

Значительные административные правонарушения — те, за которые может быть наложен более высокий штраф либо взыскание в виде конфискации, депортации.

Как грубые административные правонарушения предлагается рассматривать те, повторное совершение которых влечет уголовную ответственность, а также за которые лицо может быть подвергнуто административному аресту, лишению специального права, лишению права заниматься определенной деятельностью.

Дифференциация административных взысканий

При подготовке нового кодекса пересмотрели систему административных взысканий.

Из их числа предлагается исключить предупреждение и исправительные работы, ввести новое административное взыскание — общественные работы, пересмотреть размеры штрафов.

Предупреждение предложено перевести в разряд профилактических мер воздействия. При этом, в сравнении с действующим законом, существенно расширяется возможность применения данной профилактической меры.

Предлагаемое введение в качестве административного взыскания общественных работ обусловлено необходимостью наличия в КоАП неимущественного взыскания, альтернативного аресту. Отсутствие такого взыскания жестко ограничивает выбор правоприменителя либо исключительно денежно-имущественными взысканиями (штраф, конфискация), либо жесткой, граничащей по строгости с уголовным наказанием, мерой в виде ареста.

С целью взаимного согласования размеров штрафа в административно-деликтном и уголовном законе планируется снизить до 30 базовых величин максимальный штраф, наложение которого, по общему правилу, допускается на граждан за совершение административного правонарушения.

Рассматривается вариант закрепления правила о допустимости наложения штрафа в размере, меньшем, чем нижний предел санкции нормы об ответственности.

В качестве дополнительного стимула для добровольной уплаты физическим лицом штрафа в проект включена норма об уменьшении размера штрафа при его уплате в сокращенный срок.

Реформа КоАП

Как мрачно шутят белорусы, в нашей стране любого можно привлечь к уголовной ответственности. А кого нельзя привлечь к уголовной, того можно привлечь к административной.

На совещании в декабре прошлого года эту истину озвучил и президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что «эта важная тема касается и волнует всех граждан». И привел в пример статистику, согласно которой за неполные пять лет зарегистрировано 16 млн нарушений, за совершение которых к ответственности привлечены около 3,5 млн граждан — более 50% всего трудоспособного населения.

Он поручил реформировать Кодекс об административных правонарушениях (своего рода Библию, на которую ориентируются сотрудники более 70 ведомств, составляя административные протоколы и выписывая штрафы).

Как сообщалось ранее, к 1 мая должна быть готова новая редакция КоАП, а в июле ее должен рассмотреть президент.

Реформа в КоАП обещает быть масштабной — из кодекса уберут около 50 статей; сократят количество ведомств, чьи сотрудники имеют право выписывать «административку»; выделят в отдельную группу нарушения, зарегистрированные дорожными камерами фотофиксации; а главное: не всегда правонарушение будет заканчиваться протоколом и штрафом, иногда — только предупреждением.